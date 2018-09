Inhalt Seite 1 — Arbeitstexte der Liebe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zu den Gedanken, die ich gerne hege, gehört auch der Verdacht, dass man in unseren Schulen nichts über die Liebe und nichts über die Macht lernt. Warum man über Macht nichts lernt, ist mir einleuchtend: Die Schule ist - im Guten und im Bösen - ein hierarchisches System. Würde dieses System die Macht, also auch die eigene, thematisieren, dann käme es sehr schnell zu den typischen Blockaden der Selbstreferenz: Während man kritisch distanziert von der Macht spricht, übt man sie aus, und das ist eine der Konstellationen, in der die Revolten provoziert werden, die man wiederum bloß mit Macht abstellen kann.

Warum lernt man nichts über die Liebe? Wahrscheinlich deshalb, weil jede Liebeslehre, die diesen Namen verdient, mit einer Intimität erteilt werden müsste, auf die sich zwischen Mathematik und dem Nachmittagsturnen kein Mensch einlassen will. Aber es gibt dafür noch einen anderen Grund, der mir einfiel, als ich aus der schönen Reclam-Reihe Arbeitstexte für den Unterricht den Band Verliebt. Zwölf Geschichten, herausgegeben von Günter Lange, las: Es ist schwer, sehr schwer, Menschen von der Liebe zu erzählen, die sie erst vor sich haben oder die in ihrer ersten Liebe befangen sind.

Vor allem ist es die allgemeine Schwierigkeit, Erfahrungen mitzuteilen, die ihren Sinn darin haben, dass man sie selber macht. Vom Essen der Speisekarte wird niemand satt, und vom Wissen über die Liebe, das ein anderer hat, kann man kaum den Nutzen ziehen, der einem versprochen wird. Wer einem von der Liebe erzählt, und das noch in pädagogischer Absicht, verspricht viel, aber es ist nicht zuletzt seine Art von Wissen, die daran schuld ist, dass er gar nichts hält. Das Wissen besteht nämlich aus Klischees. Wunderbar, wie in einem meiner Arbeitstexte der Morgen nach der ersten Liebesnacht anhebt: "Guten Morgen, meine Schöne, hast du gut geschlafen?"

Wer für die Jugend schreibt, darf nicht für die Jugend schreiben. Diese klassische Maxime besagt, dass Literatur - die Verleger werden entsetzt sein - nichts für Zielgruppen ist. Als Pädagoge behaupte ich: Literatur spricht über das Besondere, von dem sie auf eine besondere Art handelt, das Allgemeinmenschliche im Leser an! Vom Herausgeber der Arbeitstexte Verliebt erfahre ich, dass - mit der Ausnahme einer Kurzgeschichte - die Erzählungen zur so genannten Adoleszenzliteratur zählen. Es ist eine Literatur über (und für) 12- bis 25-Jährige, in der nichts Geringeres beschrieben wird als "die existentielle Erschütterung, die tiefgreifende Identitätskrise des Jugendlichen, der auf der Suche nach seinem eigenen Weg in der Gesellschaft und zu sich selbst ist".

Erwachsene, nicht zuletzt Adoleszenzliteraten, kokettieren mit dem Wissen, das sie bereits haben, wenn sie die jugendliche Unerfahrenheit darstellen. In der Adoleszenzliteratur haben die Jugendlichen etwas Beflissenes, um sich als diejenigen zu erweisen, für die erwachsene Schreiber sie immer schon gehalten haben. Dennoch empfehle ich diesen Band, dessen Erzählungen ich - sträflicherweise - wie eine einzige behandle. In dieser einzigen Erzählung kommen, und sei es bloß schematisch, die Gründzüge des Liebens vor: die Verzauberung der Welt und irgendeines beliebigen Menschen, mit dem man schlafen möchte die gehobene, der Beklemmung zumindest verwandte Stimmung beim Warten auf den Geliebten, der Vertrauensbruch, die Untreue und die Trennung. Zu meiner Freude kommt der Trennungswahnsinn einmal auch als "spontane Remission" vor: Man leidet wie ein Hund, Monate, Jahre, und eines Tages trifft man die Geliebte, sieht ihr in die Augen und sieht darin nichts.

Ganz von selber kommt plötzlich das Gefühl: Wer ist denn das, dieser Mensch, den kenne ich doch gar nicht, der ist mir auf dieser weiten und mit Unbekannten ausstaffierten Welt der allerfremdeste.

Manche Sätze gehen schön in die Binsen: "Gedemütigt zu werden tut der Seele furchtbar weh, weil man nicht nur den anderen, sondern auch sich selbst für sein Verhalten haßt." Einige Dostojewskij-Figuren würden dem sogar widersprechen, weil die Demütigung den Vorteil hat, dass man sich selbst ein wenig spürt, während man unbeachtet von der Geliebten einfach nicht existiert. Ist das schon die höhere Schule, in der man auch viel tiefer fallen kann? Ich zitiere zum Trost einen Arbeitstext: "Die Kondome hatte er unters Kopfkissen geschoben. Im Moment kamen sie ihm so fern vor wie der Andromedanebel." Aber das ist ein Nebel, in dem man sich noch schlafwandlerisch zurechtfinden kann.