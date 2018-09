Silvia Szymanski: Agnes Sobierajski Roman Hoffmann und Campe, Hamburg 2000 240 S., 34,90 DM Wenn wir das doppelte Handicap des doppelten -ski mal beiseite lassen, haben wir es mit der leichthändig erzählten Geschichte einer hoffnungslosen Liebe zu tun, wobei die Liebende eine Babysitterin ist und der Geliebte ein Drogendealer. Das kann nicht gut gehen und geht auch nicht, aber die Ich-Erzählerin hält tapfer an dieser süßen und tristen Liebe fest, obwohl oder weil sie ohne Hoffnung ist, und wir lauschen der melancholischen Melodie ihrer Frühlingsfantasien und Wintererlebnisse, als wäre das Buch ein schönes Gesumm, das einem noch eine Weile im Kopf herumsummt.

Antoni Libera: Madame Roman aus dem Polnischen von Karin Wolff Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2000 493 S., 34,- DM Noch mal eine hoffnungslose Liebe: Hier verliebt sich ein Primaner in seine Französischlehrerin derart inbrünstig und verzweifelt, dass man ihm heftig wünscht, die beiden möchten zusammenkommen. Sie kommen nicht, und das hat mit der bedrückenden Situation des kommunistischen Polens zu tun, die den Gang der fast leichtsinnig amüsant erzählten Geschichte immer ernster grundiert und ins Tragische wendet. Zu guter Letzt ist der junge Mann erwachsen und vernünftig geworden. Schlimmer kann eine Liebe nicht enden.

Goffredo Parise: Die Frau im Sattel. Erotische Geschichten Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000 91 S., 22,80 DM Schöner kann eine Liebe nicht beginnen als damit, dass eine Frau, die mit ihrem kleinen Sohn in den Bergen von einem Gewitter überrascht wird, auf den Mann ihres Lebens trifft. Er geleitet sie ins Hotel, und sie, wie von Sinnen, macht sich schön und besucht ihn in seiner Wohnung. "Ihr Kopf war glühend heiß, ihr schwindelte, und sie hörte ihre Stimme sagen: ,Ich würde gerne ein wenig schlafen, hier, nahe bei Ihnen', und mit diesen Worten zog sie sich hastig die Kleider aus und schloß dabei die Augen." Da ist die Geschichte schon zu Ende, und das Ende dieser Liebe bleibt uns erspart. Parise erzählt gerne von Anfängen, die ja das Schönste sind, und in seinen Anfängen ist alles enthalten, das Glück, der Schmerz, die Erfüllung, die Versagung. Er erzählt von jenem Ausnahmezustand, den man Liebe nennt.