Eigentlich wollte sie nach der Geburt ihres Sohnes nur halbtags arbeiten.

Doch daraus wurde nichts. Wo Annette Albinus sich auch vorstellte, eine halbe Stelle hatte niemand für die Tischlerin

die meisten hielten ihr Ansinnen für reichlich abwegig. "Nur ein Meister, der gerade selbst Erziehungsurlaub genommen hatte, zeigte Verständnis", erinnert sich die 32-Jährige, "allerdings fehlte dem das Geld, um jemanden einzustellen."

Wie Annette Albinus ergeht es vielen Kolleginnen. "Für Frauen, zumal mit Kindern, fehlen im Handwerk einfach die Strukturen", sagt eine, die genau weiß, wovon sie redet: Claudia Alder von der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern. Sie ist eine von nur fünf weiblichen Hauptgeschäftsführerinnen, die übrigen 50 Handwerkskammern werden von Männern geleitet. Vor allem in Berufen, die noch immer von Männern dominiert werden - wie Tischler, Zimmerer, Maurer - haben es die Frauen schwer, weil sie als Exoten gelten. So waren 1999 von 26 370 Auszubildenden im Maurerhandwerk nur 130 Frauen, die später als Gesellinnen eben nicht unbedingt die gewünschten Stellen finden.

Einzige Lösung ist dann oft die Selbstständigkeit, aber auch da werden Frauen Steine in den Weg gelegt. Inke Hansen hat sich mit Anfang 20 in Bremen als Restauratorin selbstständig gemacht. Mit Grausen erinnert sich die heute 33-Jährige an den Termin bei der Bank, als es um den Kredit ging: "Der Typ hat mich angeguckt, als wollte er sagen: Mädchen, was willst du denn?"

Typisch, meint Claudia Alder. "Die Banken sind sehr skeptisch gegenüber Frauen, weil sie denken, Familie und Betrieb, das schaffen die sowieso nicht." Für Handwerkerinnen müsse in Deutschland noch einiges getan werden, findet Alder, wobei sie strikt gegen eine Quotenregelung ist. Wichtig sei, das Image der Handwerkerinnen zu fördern, die Strukturen zu verbessern, Netze zu schaffen. Genau das wollte Annette Albinus. Gemeinsam mit Astrid Bah, ebenfalls Tischlerin, hatte sie die Idee, eine Agentur zu gründen, die ausschließlich Handwerkerinnen vermittelt. Mit Unterstützung des Vereins Berufliche Autonomie für Frauen konnten die beiden Hamburgerinnen im Februar ihre Agentur Perle eröffnen. Inzwischen haben sie 85 Frauen aus 32 Gewerken in ihrer Kartei. Eine von ihnen ist die Kfz-Meisterin Katrin Schade. Vor einem Jahr hat sie einen eigenen Betrieb gegründet, weil sie es satt hatte, allein unter Männern zu arbeiten.

Große Aufträge bekommen fast immer Männer