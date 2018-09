Exclusiv: Karasex - der Wilde vom Literarischen Quartett, so tobt die Cover-Zeile auf dem Novemberheft des Schweineigeljournals Penthouse - und tatsächlich vermochte das zugehörige Interview außer mit dem Foto eines gefährlich phallisch Zigarren schmauchenden Hellmuth Karasek auch gleich noch mit einer erheblichen, ja wilden Äußerung über Erotik im Film aufzuwarten: An Pornos stört mich die Distanz. Ich habe nichts davon, wenn ich Kaviar im Schaufenster sehe und mir vorstelle, dass ihn ein anderer isst - aber was ist dieser ganze altbackene Metaphernkäse schon gegen die Erhabenheit des initialen Wortspiels: Karasex? Karasex: Nun mag zwar gemeiner Menschen- und zumal Frauenverstand Person und Aura und Entelechie des bekannten Spitzenkritikers mehr mit dem üppigen Ambiente eines wilden Puddings oder auch mit dem Karma eines irgendwie camembertartigen Calamares-Gerichts assoziieren - doch nein, auf Karasex gekommen zu sein: diese Sprachleistung wollen wir hier schallend preisen. Innerhalb der heute ohnehin schon fugenlos flammenden Wortspielhölle (Karl Kraus) und Doppelsinnpestilenz: dass da eine verzweifelte Redaktion noch im Hilfeschrei vom Horror Vacui auf diese geniale Lösung geraten ist, das hat übers Delirium tremens hinaus ein - schon selber richtiggehend Sexuelles, ja noch im Tintenfischsorbetabartigen beinahe Erotisches. Nicht Karamalz und nicht Karajanprosecco, nicht Hellmutterkuchen und nicht Dr. Kartoffelsäckchen und auch nicht Kara Ben Quadrupelbumms von und zu Kaviar sondern einfach: Karasex. Uns überläuft's. Chapeau!