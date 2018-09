Wenig ist derzeit vielseitiger als das Genom in seiner scheinbaren Eindeutigkeit. Seine Entschlüsselung beschäftigt Natur- wie Kulturwissenschaftler und Künstler gleichermaßen. Sophistisch könnte man die Lektüre der literarischen Schrift mit der Entzifferung des gentischen Codes gleichsetzen. Dann wäre das Lesen von Texten die gemeinsame Grundlage sowohl der Genforschung wie auch der Literatur. Die Gene, in Buchstaben übersetzt, sind Chiffren der Vergangenheit, die, als Text gelesen, in die Zukunft deuten.

Weil die Nähe zwischen Genomik und Literatur so verblüffend ist, trafen sich im Literaturhaus zu München drei Tage lang fabulierfreudige Grenzgänger, um interdisziplinär über "den neuen Menschen" nachzudenken. Alle Beiträge kreisten dabei auf eigentümliche Weise um die Frage, ob die Genforschung eine religiös konnotierte Heilsprophetie darstellt, der der Glaube an einen "genetischen Determinismus" zugrunde liegt. Ist der Mensch ausschließlich ein Konstrukt seiner Gene? Sind moralisches Verhalten, freier Wille und soziale Kompetenz damit obsolet? Und wenn nein, welchen metaphysischen und welchen künstlerischen Spielraum haben wir bei der Interpretation des genetischen Textes?

Genetischer Determinismus setzt auch kulturelle Determinanten. Er greift ein in das Schicksal der Menschen, in ihre Lebensentwürfe - und genau diese Möglichkeit, so gestand Ulrich Woelk, interessiere ihn als Schriftsteller natürlich brennend. Für den Molekularbiologen Jens Reich dagegen hängt die Behauptung, es existiere ein genetischer Determinismus, völlig in der Luft.

Reich bestreitet dem biologischen Reduktionismus jede Legitimation, auch wenn sich ein derartiges Denken nach den Erfolgen der Genetik schon fest im kollektiven Unterbewusstsein eingenistet hätte. Die Dichter hingegen leiden.

Ein genetischer Determinismus nimmt ihnen den schöpferischen Atem und zerstört ihre romantischen Ursprungsfantasien. Eine anarchistische Lesart seiner eigenen Herkunft ist dann unmöglich. Für Durs Grünbein bringt das jede literarische Spekulation zum Verstummen: ein "Skandal, literarisch gesehen".

Und wenn das Gen nichts weiter ist als eine Allegorie? Ein neues, herrliches Spielmaterial für die verdorrte Einbildungskraft? Oder sollte das Gen, das neue Maß aller Dinge, nicht doch durch Kunst zu bestechen sein? Als literarische Metapher? So wäre gerade die Entzauberung der biologischen Rätsel die Möglichkeit, das Leben durch literarische Verdichtung neu zu verzaubern. Wissenschaft würde dann zur Literatur, wie der Ästhetikprofessor Boris Groys sagte. Die Buchstaben des Genoms fungierten ikonenhaft als "Darstellung des Nicht-Darstellbaren". So wird das "genetische Buch des Lebens" zur Heiligen Schrift eines heillos säkularisierten Heute. Es wird zur Übersetzung eines metaphysikfreien Materialismus, der aber, paradox genug, zugleich einen seltsamen Genmystizismus hervorbringt: eine Sehnsucht nach dem Anderen, dem Sinnlichen, Körperlichen, dem Kult.

Bedient die Genforschung also doch die Schicksalsgläubigkeit der Menschen, wie der Schriftsteller Ulrich Woelk fand? Für die These von der Genetik als Ersatzmetaphysik mag einiges sprechen. In steiler, aber kluger Unbefangenheit setzte die Berliner Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun das Gen mit der Hostie gleich und rehabilitierte somit die strukturalistische Weltwahrnehmung: Nichts als Text ist der entschlüsselte Mensch. Alles nur ein Zeichen. Hostie wie Gen, so von Braun, verheißen dem Gläubigen die Teilnahme an der Unsterblichkeit