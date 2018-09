In Moskau reden alle von einer möglichen Rückkehr zur harten Zensur. Bei den staatlichen Fernseh- und Radiosendern fliegt bereits ein Programm nach dem andern raus - die Chefs sind eingeschüchtert. Putin weiß selbst noch nicht, wer er ist. Noch ist er ein Putin aus Knetmasse, aber bald wird er hart werden und sich in Eisen oder Stein verwandeln. Man sollte ihn jetzt mit vereinten internationalen Kräften formen, sonst könnte es zu spät sein. Auch ich habe bereits Schwierigkeiten: Der dritte Moskauer Fernsehkanal hat die Aufzeichnung von Alfred Schnittkes Oper Leben mit einem Idioten nach meiner gleichnamigen Erzählung (die Oper wurde mit Erfolg auch in Deutschland aufgeführt) aus dem Programm genommen. Der Grund war offenbar, dass der Idiot in der Oper Wowa, also Wladimir heißt - genauso wie Putin.

Aber die Situation in Moskau ist noch harmlos im Vergleich dazu, was sich heimlich, still und leise oder auch ganz offen in der Provinz tut. Die Moskauer Bürgerrechtsorganisation Antifaschistische Jugendaktion veröffentlichte eine Russlandkarte, auf der alle Gebiete markiert sind, die sich in puncto Nationalismus, Antisemitismus, Faschismus und Autoritarismus negativ auszeichnen. Am skandalösesten liegen die Dinge wohl im südrussischen Krasnodar, wo Gouverneur Nikolaj Kondratenko nicht nur offen nationalistische Propaganda betreibt, sondern auch versucht, die nichtrussische Bevölkerung aus dem Gebiet zu verdrängen. Im Gebiet Pskow regiert ein Shirinowskij-Protegé, ein gewisser Herr Michailow, der faktisch bereits die gesamte unabhängige Presse verboten hat. Im Gebiet Wladimir, nicht weit von Moskau, sind Gruppierungen der deutlich faschistisch orientierten Russischen Nationalen Einheit aktiv. Ihre Zeitung Russische Ordnung wird frei Haus per Post verschickt. Im Gebiet Tula, wo Wassilij Starodubzew, einer der Führer des Putsches von 1991, Gouverneur ist, erscheint ein offen faschistisches Hetzblatt. Im Fernen Osten führt Gouverneur Jewgenij Nosdratenko ein autoritäres Regiment mit kriminellem Terror und gerichtlicher Verfolgung von Opponenten. Eine vollkommen groteske Situation herrscht in der Republik Kalmykien. Der dortige Präsident, Kirsan Iljumischinow, der sich wie Stalin zum Vater des Volkes erklärt hat, ist Schachfanatiker und erpresst von der Bevölkerung Darlehen für den Bau seiner Schachutopie - eines palastartigen Gebäudekomplexes, der City-Chess heißen soll.

Putin ist also nicht der Schlimmste. Bis jetzt.

ÜBERSETZUNG BEATE RAUSCH Viktor Jerofejews Anthologie mit junger russischer Literatur Vorbereitung für die Orgie ist bei DuMont erschienen