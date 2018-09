Es muss irgendwann zu Beginn der achtziger Jahre gewesen sein. Wir befanden uns mit unserer Tochter auf dem Heimweg vom Palast der Republik, jenem wundersamen Glaskasten, in dem Tag für Tag eine erträumte Klein-DDR inszeniert wurde. Plötzlich gab es einen Aufschrei. Waschputzi, der graue Waschbär mit dem Wuschelschwanz, war verschwunden. Es wurde gemutmaßt, er sei im Eiscafé des Palazzo zurückgeblieben. Ich musste versprechen, gleich am nächsten Tag dort nachzufragen, ob sich ein Plüschtier angefunden hätte. Am Montag führte mein erster Weg in den noch morgendlich verschlafenen Palast.

Von den Kollegen des Gaststättenkollektivs wurde mir die Auskunft erteilt, Fundstücke seien bei der Verwaltung im nahe gelegenen Marstall abzuholen.

Nachdem ich dort mein Begehren bei der Einlasskontrolle vorgetragen hatte, musste ich umständlich einen Passierschein mit mehreren Durchschlägen ausfüllen: Geburtsdatum, Wohnort, Ausweisnummer. Dann wurde ich von einem uniformierten Posten des Wachregiments der Staatssicherheit in die zuständige Abteilung geführt. Tatsächlich saß dort Waschputzi einsam in einem leeren Panzerschrank. Ich quittierte den Empfang des Fundstücks, bedankte mich höflich und wurde von dem Posten zum Ausgang geleitet.

Poesie der Erinnerung statt abstrakter Kategorien

Der Besuch im Marstall hinterließ einen beklemmenden Nachgeschmack. An diesem Tage wurde mir bewusst, wie gut bewacht die Insel der Glückseligen war. Die seltsame, aber untrennbare Mischung aus Bedrückung und Idylle fand hier ihre sinnfällige Verkörperung. Immerhin war ich froh, den geliebten Waschbären unbeschadet zurückbekommen zu haben. Ersatz zu schaffen wäre schwierig gewesen, nicht nur weil Waschputzi einen wichtigen Platz im Herzen meiner Tochter einnahm, sondern weil auch an Stofftieren im volkseigenen Einzelhandel nicht gerade ein Überangebot existierte. Ein Polizeistaat hat unbestreitbare praktische Vorteile: Es geht weniger verloren. Dies gilt auf eine merkwürdige und schwer zu beschreibende Art für Gegenstände wie für Erinnerungen.

Der alte Osten ist zum Eldorado der Geschichtenerzähler geworden. Jenseits der Geschichtswissenschaft hat sich eine lebendige Poesie der Erinnerung entwickelt, die oft als Ostalgie missverstanden wird. Sie will festhalten, was da gewesen ist, die Bilder, Gerüche, Gesten, Gefühle, Worte. Sie macht sich am Konkreten fest, nicht an abstrakten Kategorien wie Unrechtsstaat oder totalitäre Diktatur. Bücher und Ausstellungen über Alltagsgegenstände, Wohnraumgestaltung oder Comics haben Konjunktur. Das leider nur mittelmäßige Lexikon des DDR-Alltags von Stefan Sommer ist ein Renner. Defa-Filme sind lange schon "Kult", und im Internet gibt es Sammlerbörsen für Speisekarten oder Fahrkarten aus der DDR. Dahinter steht die Sehnsucht nach dem Anderssein in einer nivellierten Welt der Objekte.

Die Wurzeln dieser neuen Gedächtniskultur reichen tief in die Geschichte zurück. In geschlossenen Systemen haben sowohl die Menschen als auch die Staatsmacht ein besseres Gedächtnis als in der offenen Gesellschaft. Für die Macht ist das perfekte Gedächtnis ein Instrument der Unterdrückung. Die DDR war das Land der Fragebögen und Kaderakten. Vor der Partei durfte niemand - wenigstens kein Genosse - ein Geheimnis haben. Es sollen die Glanzpunkte der ansonsten öden Parteiversammlungen gewesen sein, wenn das moralische Fehlverhalten der Genossin A. oder die Ehekrise des Genossen B. verhandelt wurde. Für die Stasi gab es weder Bank- noch Postgeheimnis oder eine ärztliche Schweigepflicht. Die von SED und Staatssicherheit gesammelten Geschichten sind das vergiftete Erbe der Diktatur. Doch auch die umstrittenen Akten erzählen Geschichten: von Anpassung und Verrat, aber auch von Verweigerung und Mut. Im Archiv der Behörde des Bundesbeauftragten lagert ein gigantisches Reservoir von Geschichten. Eines Tages wird man in ihm vor allem einen unerschöpflichen Steinbruch für die kulturgeschichtliche Forschung sehen.