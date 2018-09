Hum-molgen ist das "international communication forum in human genetics". Neben "akademischen und nicht-akademischen" Nachrichten werden auf dieser Homepage Foren, Literatur, biomedizinische Unternehmen und "international resources in human genetics" aufgelistet. Mit "ethical, legal and social implications" wird ein Themenbereich angesprochen, der woanders nur selten Erwähnung findet.

Bioexchange liefert sogar täglich Neuigkeiten aus den Labors. Hintergrundberichte sind hier ebenfalls nachzulesen und in der Community kann fachgesimpelt werden. In einer erklecklichen Jobbörse werden Stellenangebote aus den Vereinigten Staaten aufgelistet. Am meisten gibt es zu tun in den Bereichen Research and Development, Biochemie und Molekularbiologie.

Bei Biotechknowledge gibt es für Einsteiger ein Glossar und wird die Biotechnologie aus Sicht eines Biotech-Unternehmens erklärt. In der Themenbibliothek sind Regulierungen und Gesetzgebungen nachlesbar. Wissbegierige finden aktuelle Nachrichten aus den Life Sciences und Mitteilungsbedürftige können an einer Online-Diskussion teilnehmen.



Biotech-Europe

http://www.biotech-europe.de



Hum-molgen

http://www.hum-molgen.de



Bioexchange

http://www.bioexchange.com



Biotechknowledge

http://www.biotechknowledge.com