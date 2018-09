Gewundert schon; geärgert aber nicht mal so sehr. Wohl finde ich nach wie vor den alten "Analytiker" sinniger und den verschnarchten "Stilisten" passabler als den jetzt vermehrt anhängigen "Stylisten". Aber für ärgerlicher, zumutungsaufdringlicher als derartige fast rührende multikulturfashionable Röhrereien und Schmökereien erachte ich die noch immer wahllos walkende Dummdeutsch-Inflation von Wörtern wie "spannend", "fesselnd", "aufregend" zu inhaltslosen Renommierfeuilletonismen; noch schlimmer die Invasion von "krass" und "grell" und "schrill"; und am allerschlimmsten ist, seit zirka 1995, der Einsilber "pur". Nämlich in der Zweiwortkombination: Nach "Spannung pur", "Sex pur", "Fußball pur", "Abstiegskampf pur", "Natur pur", "Wellness pur", "Fernsehen pur", "Power pur" und "Papst pur" (Verlagsreklame für eine neue Wojtyla-Biografie, der Teufel soll sie alle holen) blieb es jetzt dem auch sonst hervorragenden Damenverblödungsblatt Gala Life & Style vorbehalten, auch noch die "Lust pur" auszukreischen, und damit kommt ja wohl die Sache auf sich selber zurück, auf die gute alte "pure Lust" auf irgendetwas halt -

- die Identität bleibt sich selber treu und identisch, das Weltenrad des Ixion hat sich nur fast lautlos eine Schwachsinnsspeiche fortgedreht.