Prag

Wer ist Petra B.? Was sollte man von ihr halten? Dass sie für den Staatssicherheitsdienst gearbeitet hat. Dass sie ihr Kind misshandelt. Dass sie mit der Sittenpolizei herumstreitet.

Woher stammen diese Behauptungen?

Aus einem Strategiepapier der Regierungskanzlei, vom feinsten und engsten Kreis um den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Miloc Zeman. Und was sollten sie bezwecken? Sie sollten verbreitet werden, um den Ruf von Petra B. zu ruinieren. Hat man das Ziel erreicht? Nein, die Anleitung zur Diffamierungskampagne geriet zwei Journalisten in die Hände. Und was macht jetzt Petra B.?

Petra B. - das B. steht für Buzková, aber auch für Bürgermut - sitzt in der Prager Sn¤movní Nr. 4. Das heißt und hieß schon zu habsburgisch-böhmischen Zeiten "Straße der Abgeordneten". Frau Buzkovás Raum ist rund und repräsentativ und von einem riesigen Lüster bestrahlt. Ein Oval Office der k. u. k. Zeit. Die 35-jährige Juristin und Sozialdemokratin ist die stellvertretende Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, die Bundestagsvizepräsidentin der Tschechen. Dem Parteifreund und Premier Zeman gilt sie allerdings als rotes Tuch. Denn Petra Buzková gehört zu den Unberührbaren. Sie hat sich vom Prager Machtkartell nicht vereinnahmen lassen.

Dieses Kartell hatten die beiden großen Parteien 1998 mit ihrem "Oppositionsvertrag" geschaffen. Der legte fest, dass die sozialdemokratische Minderheitsregierung im Parlament von der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) des Expremiers Václav Klaus über Wasser gehalten werden sollte. Dafür teilten sich beide Großparteien in den Hinterzimmern Posten, Pfründen und Privatisierungsgewinne. Gemeinsam versuchten sie, die parlamentarische Existenz der kleineren Parteien, die Unabhängigkeit der Notenbank und die Kompetenzen des Staatspräsidenten zu beschneiden. Je tiefer das Ansehen dieser Mesalliance in der Bevölkerung sank, desto beliebter wurden Partisanen wie Petra Buzková.

Am zweiten Weihnachtstag solidarisierte sie sich mit Prags kritischem Bürgertum. Als einziges Mitglied der sozialdemokratischen Führungsriege fuhr sie zu den rebellierenden Fernsehjournalisten hinaus. Die erschienen am 26. Dezember noch chancenlos im Medienkrieg. Die beiden Großparteien hatten ihn Mitte Dezember vom Zaun gebrochen mit ihrem Griff nach dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen (ŸT), das Klaus mittelfristig privatisieren möchte. Als gesetzliches Feigenblatt diente dem Duo der von ihm beherrschte Fernsehrat, über den es seinen Strohmann Jirí Hodac als Intendanten einsetzte. Die Journalisten meuterten gegen den neuen Direktor, den sie noch als Nachrichtenchef und Erfüllungsgehilfen von Klaus in Erinnerung hatten. Sie sendeten in eigener Regie weiter.