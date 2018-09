Die Entwicklungsabteilungen der Autokonzerne haben sich kräftig angestrengt: An neuen Autos - Serienfahrzeugen oder so genannten show cars - mangelt es nicht auf der diesjährigen North American International Motor Show in Detroit. Doch die Schlagzeilen dominieren Hiobsbotschaften. Während der ersten beiden Tage waren die Abbaupläne der Daimler-Tochter Chrysler das Topthema. Erst sickerten drastisch nach unten revidierte Absatzprognosen aus Auburn Hills durch, und dann räumte der neue Chrysler-Chef Dieter Zetsche ein, dass die derzeitigen Produktionskapazitäten viel zu hoch sind. In Detroit wird jetzt gerätselt, wie viele Werke Chrysler in Nordamerika dichtmachen wird. Um den Abbaubedarf etwas zu verringern, soll angeblich auch die Produktion der Europaversion des Minivans Voyager aus Graz nach Amerika zurückverlegt werden. Dafür könnten die Österreicher dann höhere Stückzahlen des Retromodells PT Cruiser montieren, dem einzigen Chrysler-Modell, bei dem derzeit die Nachfrage höher ist als die Produktionskapazität.

DaimlerChrysler-Konzernchef Jürgen Schrempp, braun gebrannt aus dem Kurzurlaub in Südafrika in Detroit eingeflogen, macht derweil schon wieder in Optimismus. "Wir haben als Erste angefangen, die Probleme anzugehen, und werden als Erste da wieder rauskommen." Und überhaupt werde sich DaimlerChrysler auf seinem Weg zum "weltbesten Automobilunternehmen" durch nichts aufhalten lassen, tönt der Topmanager aus Stuttgart. Dass ein guter Teil der Probleme bei Chrysler hausgemacht ist, geht zum Glück für die Schwaben etwas unter, weil auch die anderen beiden großen US-Hersteller mit wenig erfreulichen Prognosen für die nächsten Monate herausrücken mussten.

"GM reduziert den Ausstoß um 21 Prozent", titelte The Detroit News über die Probleme beim weltgrößten Autohersteller General Motors. Nur Ford-Chef Jac Nasser gibt sich, trotz großer Einbrüche im November und Dezember, für seinen Konzern noch optimistisch für 2001.

Besonders gut gelaunt sind derzeit die ausländischen Konkurrenten der big three aus Detroit. Die Japaner - insbesondere die Repräsentanten von Toyota/Lexus und Honda/Acura - lächeln nur, wenn sie auf den angekündigten Rückgang des Autoabsatzes in den USA angesprochen werden. Wie im Jahr 2000 wollen sie selbstverständlich auch 2001 wieder Marktanteile gewinnen.

Durchweg strahlende Gesichter trifft man ebenso bei den deutschen Autoproduzenten. Ob bei VW, Audi, BMW, Porsche oder der Marke Mercedes-Benz - überall glaubt man, dass sich die Luxusmarken auch 2001 dem Negativtrend entziehen können. BMW-Chef Joachim Milberg setzt auf seinen in den USA gebauten Verkaufsschlager, den Geländewagen X5. Und Porsche-Chef Wendelin Wiedeking sieht auch im steigenden Euro keinen Hinderungsgrund, weiter in den Staaten zuzulegen. Mercedes-Chef Jürgen Hubbert, derzeit unbestrittener Star im Hause DaimlerChrysler, verspricht seinem Freund Dieter Zetsche jede Unterstützung: "Wir helfen, wo wir können." Zukünftige Chrysler-Fahrzeuge sollen so konstruiert werden, dass die technischen Innovationen der Mercedes-Ingenieure ohne Probleme integriert werden können. Aber bei aller Liebe für die kränkelnde Schwester, eines bleibt für Hubbert klar: "Wir werden immer mit den Innovationen zuerst bei Mercedes sein."