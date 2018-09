Konzertreisen von Symphonieorchestern sind wie Umzüge. Lastwagen mit großer Ladefläche fahren vor. Kontrabässe und Pauken werden in sperrige Aluminiumkisten verladen, und der Orchesterwart räumt das musikalische Tafelsilber aus der Notenvitrine - Mozart, Beethoven, Bruckner, Brahms. An den Flughäfen verstopfen die Musiker die Wartehallen, entnervte Stewardessen müssen ihre Serviertabletts um Cellokästen balancieren. Aber am Ende findet man alles wieder an seinem alten Platz: den Konzertmeister, die Streicher, die Bläser, die Noten, den Dirigenten. Es senkt sich der Taktstock - und die Musik klingt wie immer.

Auch an den entlegensten Orten der Welt richten sich die Orchester in ihrem vertrauten Interieur ein, rücken liebevoll den gerahmten Beethoven und die schöne Haydn-Standuhr zurecht, knipsen die alte Wagner-Stehlampe an, die dieses behaglich diffuse Licht verströmt, und polieren am wuchtigen Mahagoni-Erbstück Brahms'. Warum auch nicht? Deswegen sind die Musiker schließlich unterwegs, um auch in der, von einer ratternden Aircondition tiefgekühlten, akustisch miserablen Mehrzweckhalle in Äquatornähe zu beweisen, wie schön das Seitenthema im ersten Satz von Brahms' zweiter Symphonie klingen kann.

Und doch liegt in solchen Konzertausflügen in die Fremde etwas Unwirkliches, denn draußen vor den Saaltüren spielt das Leben ganz andere Tonarten, nie gehörte Rhythmen, aberwitzige Tempi. Wer davor seine Ohren nicht verstopft, wird irgendwann zwischen Probe, Konzert und Weiterflug einen unheimlichen Schwindel verspüren: wie das sicher Geglaubte zu wanken beginnt, wie die vertrauten Rituale ins Leere laufen. Als seien die Notenlinien plötzlich verrutscht und alle Vorzeichen umgekehrt. Es senkt sich der Taktstock, und die Musik klingt - wie immer?

Auf einem halb offenen, klapprigen Lastwagen zockeln acht Kontrabässe in ihren großen silbernen Kisten, die wie geköpfte Pyramiden aussehen, durch den Abendverkehr von Kalkutta. Sie kommen nicht von hier, man sieht es sofort. Schon an den Aufklebern "Bitte nicht stürzen!" kann man es ablesen, denn Kalkutta hat den Sturz längst hinter sich. Alles scheint hier einen Knacks zu haben: die heiseren Dieselmotoren der goggoähnlichen "Ambassador"-Taxis, die verrußte, altersschwache Straßenbahn, die Stände der Straßenhändler und die Seelen der Menschen, die sich am späten Abend zum Schlafen in den Staub der Bürgersteige legen. Durch einen bleiernen Smog aus Holzfeuerrauch, Abgasen und Fäkaliengeruch fahren die Instrumente. Hier, so denkt man, wartet niemand auf westliche Kunst in schaumstoffgepolsterten Silberkisten. Hupend, hastend, mit sich selbst beschäftigt, wird Kalkutta es nicht einmal bemerken, wenn die Kontrabassisten ihre Instrumente auspacken und ihre Bögen spannen, um sich traumschön in Wagners Tannhäuser-Ouvertüre zu verlieren.

Das Goethe-Institut hat die Junge Deutsche Philharmonie nach Indien geschickt als Gast eines (vom indischen Staat finanzierten) Deutsch-Indischen Kulturfestivals. 80 begabte Studenten deutscher Musikhochschulen, die ein selbst verwaltetes Orchester bilden und in wechselnder Besetzung zu Arbeitsphasen und Konzerten zusammenkommen. In Indien waren sie noch nie. Neu-Delhi, Bombay, Kalkutta und Madras sind ihre Stationen, ein Schnelltrip durch die Megastädte des Landes.

Hin und wieder kommt es vor, dass sich ein Symphonieorchester aus dem Westen nach Bombay oder in die Hauptstadt Delhi verirrt. In Bombay hat sich sogar ein nach europäischer Kultur dürstender Großindustrieller ein luxuriöses Kulturzentrum für Opern, Konzerte und Theateraufführungen bauen lassen, das National Center of Performing Arts. In Kalkutta jedoch habe das letzte Symphoniekonzert 1969 stattgefunden, erzählt der deutsche Generalkonsul. Die Stadt hat keinen Saal, der auf westliche Konzertansprüche zugeschnitten ist. Die Musiker treten in einer Art stillgelegten Parteitagshalle in einem traurig vor sich hin bröckelnden Vergnügungspark auf, der sich hoffnungsfroh Science-Center nennt.

Keiner soll behaupten, Kalkutta sei eine kulturlose Stadt. Die Abwesenheit teurer Hochkulturimporte aus Europa belegt gar nichts, denn Indien hat schließlich seine eigene, viel ältere Musiktradition. Kalkutta galt lange Zeit als intellektuelles Zentrum des Landes. Die Menschen waren kunstsinnig und literarisch gebildet. Wer eine Buchhandlung betritt, staunt auch heute noch über das gediegene kosmopolitische Abgebot. Die Musik-Fachabteilung ist besser sortiert als in deutschen Universitätsstädten. Da steht Arnold Schönbergs Harmonielehre neben einem Index der indischen Ragas, eine Analyse der Beethovenschen Diabelli-Variationen neben einem dicken Wälzer über die alten Sanskrit-Dramen, die Beatles-Songtexte neben einer Meditation über den Klang der inneren Landschaften des menschlichen Geistes. Und trotzdem wirkt die Stadt weltvergessen. Kalkutta, die Zurückgebliebene: Seit der Gründung Bangladeschs macht ihr die bengalische Randlage zu schaffen. Der wirtschaftliche Aufbruch der Globalisierung findet anderswo statt. Im Gegensatz zum aufgekratzten, hollywoodschrillen, überhitzten Bombay scheint Kalkutta stillzustehen.