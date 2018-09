Die "Hysterie um Joschka Fischer" hat nach Johannes Willms auch etwas Gutes: "Sie hat vielen die Augen dafür geöffnet, dass es an der Zeit ist, die Vergangenheit dieses Landes, die oberflächlich betrachtet über weite Strecken wie eine eigenschaftslose Erfolgsstory im Windschatten des großen west-östlichen Weltkonflikts anmutet, zu historisieren. Das heißt, sich der Einsicht zu stellen, dass die Bundesrepublik im 52. Jahr ihres Bestehens durchaus auf eine eigene, selbst zu verantwortende Geschichte zurückblicken kann; und die ist nicht nur durch gelegentliche Regierungswechsel gekennzeichnet, sondern vor allem auch durch gute und schlechte Kontinuitäten, durch mancherlei Brüche und Verwerfungen."

Bisher hat im Internet noch niemand so recht mit Musik Geld verdient, berichtet Ralf Dombrowski von der Musikmesse Midemnet in Cannes, und er erzählt, mit welchen Tricks die Akteure das nun ändern wollen. "Firmen wie iM Networks präsentieren daher ein Netzradio-Portal, das über eigene Empfangsgeräte ohne Computer auskommt. Mobiltelefon-Hersteller träumen vom ultimativen Handy, das Organizer, Soundkonsole, Downloadeinheit und auch ein bisschen Telefon sein sollte. Künstler wie Peter Gabriel gründen eigene Firmen wie OD2, die als On Demand Distribution den Musikproduzenten und den Konsumenten enger zusammenrücken lassen. Und Szene-Wiedergänger wie der einstige Pop-Star Thomas Dolby stellen auf beatnik.com diverse Variationen zum Thema Online-Remixing vor - bis hin zum selbst kreierten Soundprofil fürs Taschentelefon."

Glaubt man Andrian Kreye, dem amerikanischen Kulturkorrespondenten der SZ, dann wird es George W. Bush schwer fallen, aus dem Schatten Bill Clintons zu treten, der der beliebteste Präsident seit Roosevelt war. Seinen Amtsantritt jedenfalls schildert Kreye in düsteren Farben: "Seit Nixons zweiter Amtseinweihung im Jahre 1973 waren nicht mehr so viele Demonstranten zu einem Inauguration Day nach Washington gereist. Doch während sie damals gegen den Vietnamkrieg auf die Straße zogen, richtete sich der Volkszorn dieses Mal ganz persönlich gegen George W. Bush. Nicht nur Protestler, auch brave Bürger verwandelten Bushs Triumphzug vom Kapitol zum Weißen Haus mit Geschrei und Plakaten in einen Spießrutenlauf. Beliebteste Wortspiele:'„Hail To The Thief' und 'The Silenced Majority'."

Arezu Weitholz schildert das Leben in "Nylon" - das heißt Existenzen, die - wie Madonna zum Beispiel - zwischen New York und London pendeln. "Die Rebellion der Nylons äußert sich nicht in der Verweigerung, sie äußert sich im 'Mehr'. Anstatt ein Haus in irgendeiner Stadt zu kaufen, schaffen sie sich zwei in den beiden Metropolen an. Es geht ihnen nicht darum, diese Wohnungen zu nutzen; man will sie haben, um von der einen in die andere fahren zu können. Sehnsucht spielt da mit, denn Nylons sind Romantiker."

Weitere Artikel: Susan Vahbzadeh resümiert die Verleihung des Bayerischen Filmpreises: ("Pannen auf der Bühne, peinliche Pausen, hilflose Moderatoren - und dazwischen immer wieder ein paar Leute, die Besseres verdient hätten.") Jonathan Fischer schreibt zum 70. Geburtstag Sam Cookes. Besprochen werden Verdis "Don Carlo" in Stuttgart, eine Dramatisierung von Rainald Goetz' "Rave" in Zürich und Hebbels "Nibelungen" in Basel.



Neue Zürcher Zeitung, 22.1.2001

Die Unterzeile klingt ein bisschen, als gehe es um die Konkurrenz zweier Theaterdiven: "Warum dem Gulag nicht das Echo der Shoah zuteil wird" - und dann erst der erste Satz von Andreas Breitensteins Artikel: "Was besitzt die Shoah, was der Gulag nicht hat?" Sein Erklärungsversuch: "Im Namen der proletarischen Weltrevolution zerfleischte sich ein ganzes Volk selber -und riss Sympathisanten und Gegner gleichermaßen mit in die Tiefe. Die Verantwortlichkeiten für diesen Kataklysmus allerdings sind über die bekannten Führerfiguren hinaus schwer zu bestimmen. Wo sich das Tatmotiv in unüberblickbaren Gewalt-, aber auch Angstspiralen auflöst, zerfällt die klare Unterscheidung von Gut und Böse... Im Gegensatz dazu ist es genau die moralische Eindeutigkeit, die das Faszinosum der Shoah in einer Zeit schwindender Werte wesentlich ausmacht. Die Empörung findet Nahrung in immer neuen Beispielen von Unmenschlichkeit. Wo Konsens darüber herrscht, dass der Nationalsozialismus den Inbegriff des Bösen darstellt, fällt es nicht schwer, sich mit den Opfern zu identifizieren." Das "kaum bewältigte Skandalon des Sowjetkommunismus" sieht Breitenstein dann in der "Pervertierung der stets feierlich propagierten Ideale eines humanistischen Universalismus."