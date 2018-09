Jetzt beten sie wieder, die Gaißacher. Dass es schneien möge. Möglichst viel. Denn der dritte Sonntag im Januar, diesmal fällt er auf den 21., ist traditionell reserviert für ein Ereignis, das den Ruhm des kleinen Ortes Gaißach bei Bad Tölz weit über das bayerische Oberland hinausträgt in die Welt. Etwa 90 wagemutige und wild kostümierte Burschen, "koane Hosenscheißer", werden dann, jeweils zu zweit, auf ihren Schnablern eineinhalb Kilometer lang den Gerstlandhang hinunterrasen, werden kurz vor dem Ziel durch die Luft jagen - und hoffentlich halbwegs heil landen. Unter dem Gejohle von Tausenden von Zuschauern wird der eine oder andere sich seinen lädierten Hintern reiben, denn "a bissl spürn tust scho was", oder mit einem Trumm vom Schlitten durchs Ziel hatschen. Nicht alle der alten Holzschnabler, mit denen früher Holz und Heu ins Tal gefahren wurden, sind der Veranstaltung gewachsen. Eins steht jedoch steht fest: Wer am schnellsten ist und sich am weitesten über die Schanze katapultieren lässt, darf sich "die größte Rennsau zwischen Hammerfest und Palermo" nennen.

Gaißacher Schnablerrennen. Gaißach bei Bad Tölz. Sonntag, 21. Januar, 13 Uhr, Eintritt sieben Mark. Bei Schneemangel sonntägliche Ausweichtermine bis zum 18. Februar. Info-Hotline: 08042/987 76, Internet: www.toelz-online.de/schnabler