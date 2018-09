Das Amt des Gouverneurs von Texas verlangt seinem Inhaber immer wieder Entscheidungen ab, die andere Menschen das Leben kosten können. Keine andere Frage, sagt George W. Bush, habe ihn in seiner fünfjährigen Amtszeit mehr beschäftigt als jene, eine Exekution aufzuschieben oder nicht. Und wie geht George W. Bush derlei Schicksalsfragen an? "Mir werden die Fakten vorgelegt, ich bedenke sie vorsichtig und gründlich, und dann entscheide ich", schreibt er in seiner Autobiografie. Was er jedoch nicht schreibt: keine Frage ist ihm mehr als 15 Minuten wert.

Das geht aus seinem Tischkalender sowie aus 900 Seiten Dokumenten hervor, die Bush im Wahlkampf - die amerikanischen Offenlegungspflichten machen es möglich - der New York Times übergeben musste. Die Zeitung hat so den Arbeitsalltag von Bush rekonstruiert und Erstaunliches entdeckt. Der Gouverneur traf seine ersten Gesprächspartner meist morgens um neun und beschloss den Tag um fünf. Dazwischen hielt er zwei Stunden Siesta oder ging joggen. Bush hat sich, wie die Times schreibt, "bemerkenswert wenig" mit Details der Politik beschäftigt. Längere Sitzungen machen ihn nervös, Vorlagen von mehreren Seiten mag er nicht. Besonders oft findet sich in seinem Kalender der Eintrag: "Fototermin".

Diese Erkenntnisse haben die amerikanische Öffentlichkeit keineswegs alarmiert, sondern zu folgender Deutung geführt: Bush ist ein effizienter Administrator

er vertraut seinen Mitarbeitern und ist geschickt bei der Personalauswahl

er kümmert sich nur um Grundsatzfragen und delegiert die Einzelheiten

er kann Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Und weil es wichtig ist, seine Vorhaben durchzusetzen, muss ein moderner Regierungspolitiker ständig um Öffentlichkeit und Parlamentarier werben.

Bush hat im Wahlkampf mit seiner Integrationskraft geworben. Tatsächlich hat er in Texas seine politische Umarmungsstrategie schon begonnen, bevor es Zeit dafür war. Im Wahlkampf 1994, die Umfragen sahen in Bush den Verlierer, klopfte er eines Tages am Privathaus des mächtigsten Demokraten von Texas an.