Nach 1981, dem Jahr der großen Preußen-Schau in Berlin, schwappt nun, anlässlich des 300. Jahrestages der Königskrönung am 18. Januar 1701, eine zweite Preußen-Welle übers Land - mit Ausstellungen, Symposien und, natürlich, Büchern. Einiges Empfehlenswerte ist darunter, so das Porträt einer Königin von Günter de Bruyn: Preußens Luise (Vom Entstehen und Vergehen einer Legende Siedler Verlag, Berlin 2001 143 S., 28,- DM). So, vor allem wegen seiner Bilder, der von Julius H. Schoeps herausgegebene Band Preußen (Geschichte eines Mythos be.bra, Berlin 2000 232 S., 59,90 DM). Eher wissenschaftlich nüchtern, manchmal allzu blutleer, lassen Herausgeber Frank-Lothar Kroll und seine Mitarbeiter Preußens Herrscher aufmarschieren (Von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II.

C. H. Beck, München 2000 364 S., 49,80 DM). "Unvoreingenommen" möchte Frank-Lothar Kroll auch in seiner Aufsatzsammlung Das geistige Preußen in den Blick nehmen (Zur Ideengeschichte eines Staates Schöningh, Paderborn 2001 308 S., 48,- DM), als müsste es auch heute noch gegen eine rabiate Front von Preußen-Kritikern verteidigt werden. Im Gegenteil: Wie sehr das Preußen-Bild Züge einer verdruckst-manirierten Anhimmelung angenommen hat, lässt sich dem von Patrick Bahners und Gerd Roellecke herausgegebenen Band Preußische Stile (Ein Staat als Kunststück Klett-Cotta, Stuttgart 2001 573 S., 59,- DM) entnehmen. Man möchte, heißt es im Vorwort, "nicht an preußische Macht, sondern an preußische Ohnmacht" anknüpfen. Armes, kleines Preußen! Da greift man schon lieber zur Essaysammlung des Altmeisters Gordon A. Craig: Das Ende Preußens (Acht Porträts C. H. Beck, München 2001 144 S., ca. 19,90 DM), die im März neu herauskommt. Was man bei all dem inzwischen längst vermisst, ist ein richtig scharfes Anti-Preußen-Buch. Deshalb sei hier nachdrücklich eine Wiederlektüre von Franz Mehring: Die Lessing-Legende (Gesammelte Schriften, Bd. 9 Dietz Verlag, Berlin, 3. Aufl. 1983 466 S., 29,80 DM) empfohlen - als Gegengift gegen den neuen Preußen-Kitsch, wie er uns heute zugemutet wird.