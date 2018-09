Damit die kuenstliche Zunge schmecken kann, beschiesst das Geraet die von einer warmen Mahlzeit aufsteigende Luft mit Protonen. Die Protonen kollidieren mit fluechtigen Geschmacksmolekuelen und laden sie elektrisch auf. Das Geraet kann die Molekuele dann nach ihren Groessen sortieren und analysieren. Die Technik soll zur routinemaessigen Lebensmittelkontrolle eingesetzt werden."

Ich sag`s ja. Wir brauchen den an dieser Stelle bereits vorgestellten Gastroboter Chew-Chew nur noch mit derlei Rezeptor-Technik sowie mit gewissen Präferenzen auszustatten, und der maschinelle Gourmet entsteht. Unterdessen wird bereits daran gearbeitet, künstliche Nasen durch Ausgabe-Geräte zu ergänzen. Auf diese Weise würde die Telepräsenz perfekt: Eine Maschine riecht am, sagen wir: Lafite, übermittelt die Resultate via Netz an den Rechner zu Hause, und der weinblödmann@aol.com lässt sich die Aromen dann per Duft-Modem in die Nase fächeln.

Bis dahin wird gottlob noch viel Zeit vergehen, und wir alle wissen, wie wir sie ausfüllen wollen, oder?

