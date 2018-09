Eine Erfindung, die ich mir wünsche, wäre ein Gerät zur Umsetzung der so genannten "Fernwirkung". Das ist ein Begriff, den Einstein prägte, allerdings als eine utopische, abwegige Idee. Er sagte, eine "Fernwirkung ohne Medium wäre gespenstisch". Wenn es zum Beispiel möglich wäre, dass ich hier in Karlsruhe sitze und Ihnen in Berlin auf die Schulter klopfe. Wie sollte das gehen? Dazu müsste man Photonen, also subatomare Teilchen in einen Quantenzustand versetzen. Das funktioniert momentan nur im Mikrobereich: Es ist möglich, in einem isolierten Raum mit einem Laser ein Photon in zwei identische Teilchen zu spalten. Und zwischen diesen einzelnen Teilchen besteht dann eine telepathische Verbindung, die Fernwirkung: Verändert sich das eine, verändert sich auch das andere. Wenn das auch im richtigen Leben funktionieren würde, würden die Grenzen von Raum und Zeit aufgehoben. Dann wäre übrigens auch Beamen möglich.