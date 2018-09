Inhalt Seite 1 — Gefälschte Schwiegermutter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ist ein Leben, das auf der totalen Täuschung beruht hat, ein Leben gewesen?

Kann die Fassade das Haus ersetzen? In der Welt der Gefühle ist vieles möglich. Hier mag die Betrogene als Heldin rausspazieren, hocherhobenen Hauptes und menschlich stärker denn je. Obwohl, nein weil sie weiß, dass alles, was in ihrer Vergangenheit zählte, ein gottverdammter Fake war, eine diabolische Fälschung, die sie fürs Original nahm. Ganz zu Unrecht?

Romeo hießen im Stasi-Jargon Spezialagenten, die sich an Sekretärinnen mit Zugang zu relevantem Geheimmaterial heranmachten, diese Frauen intim betreuten und zum Aktenklau, sprich Landesverrat, drängten.

Von solchen Spioninnen aus Liebe gab es eine ganze Reihe. Nach der Wende flogen sie auf, es wurde ihnen der Prozess gemacht. Nicht immer hatte es mit Bewährung sein Bewenden. Die Romeos selbst, die ja während ihrer verführerischen Kundschafter-Aktivität die Gesetze ihres Landes nicht brachen, kamen unbehelligt davon.

Jetzt hat das ZDF mit dem Film Romeo einen fiktiven Einzelfall, in den mehrere authentische Episoden eingehen, zu einem Psycho-Historiendrama der Extraklasse ausgestaltet: Lotte Zimmermann, Bürokraft im bayerischen Innenministerium, gespielt von Martina Gedeck, verfällt dem gut aussehenden Hermann, der einem Tarnjob im Münchner Immobiliengewerbe nachgeht und in Wirklichkeit Klaus heißt. Er ist Ost-Agent. Die Stunde der Liebe ist auch die Stunde der Wahrheit. Und so entdeckt sich Klaus - partiell - seiner Lotte und zieht sie auf seine Seite. Erst vor Gericht erfährt die Frau, dass sogar ihre (Ostberliner) Hochzeit mit dem Liebsten gestellt und die Schwiegermutter gefälscht, dass Hermann selbst nahe Rostock harmonisch echt verheiratet und sein Verschwinden kurz nach der Geburt von Tochter Julia höhere Stasi-Gewalt war. Eine tiefere Demütigung als die der Lotte Z. und eine grausamere Umkehrung der Rollen von Angeklagter und Zeuge lässt sich kaum denken.

Ruth Toma (Buch) und Hermine Huntgeburth (Regie) haben gemeinsam mit ihrem Star Gedeck aus dem Schauerstoff einen herausragenden Fernsehfilm gemacht.

Kühl und freimütig umschiffen sie die Klippen der Sentimentalität und der wohlfeilen Empörung