Beim Auschecken meldet sich der innere Schweinehund. Hört er die Standardfrage Hatten Sie noch etwas aus der Minibar?, dann knurrt er.

Knurrt, als habe er sich am halben Inhalt der Minibar den Magen verhoben und bereue es, nicht auch noch die andere Hälfte konsumiert zu haben.

Ausgeknurrt! Wer neuerdings den Herrn an der Rezeption des Hotels treu anblickt und - als Schweinehund - ein gezieltes Nein lügt oder wer angestrengt nachdenkt, um schließlich in gespielter Ehrlichkeit Doch, da war noch eine Cola, gestern Abend zu sagen, und dabei drei Bier und die Erdnüsse verschweigt - der läuft Gefahr, sich zu blamieren. Die Frage des Kassierers ist rein rethorisch. Er weiss alles, denn sein Computer hat ihm sowohl die drei Flaschen Bier wie auch die Erdnüsse längst gemeldet und auf das Rechnung des Gastes übertragen. Wie das?

Die moderne Minibar ist kein kleiner, dummer Kühlschrank mehr, sondern ein an das Datennetz des Hotels angeschlossenes High-Tech-Gerät. Piccolo-Champagner, Bier, Cola und anderen Getränke stehen auf diskreten Sensoren. Wird ein Getränk für einige Sekunden angehoben, gilt es als konsumiert und wird im zentralen Buchungscomputer des Hotels registriert. Und da Rotwein nicht die Kälte sucht und ein Tütchen Kartoffelchips für Tastsensoren mitunter zu leicht ist, funktioniert die Entnahmekontrolle in den dry sections (so heißt die Ablage über dem Kühlfach) mit Infrarotsensoren.

Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Und Kontrolle scheint nötig: Auf durchschnittlich 20 Prozent des Warenwerts wird der Minibar-Betrug in Luxushotels geschätzt. Nicht alle Gäste schieben beim Auschecken den Zettel mit den angekreuzten Artikeln über den Tresen

nicht alle sagen dem Kassierer die Wahrheit. Früher haben wir dem Gast eine Rechnung bis 20 Mark innerhalb und bis 100 Mark außerhalb Deutschlands hinterhergeschickt, sagt Thomas Willms, Generalmanager des Arabella-Sheraton Grand Hotels in München. Meist entschuldigte sich der Gast postwendend per Scheck für seine Vergesslichkeit. Allein der Arbeitsaufwand eines Hotels, offenen Minibar-Rechnungen hinterherzufahnden, war enorm. Viele ließen es daher gleich bleiben.

Der Gast muss sich in Sekunden entscheiden