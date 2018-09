Inhalt Seite 1 — G E N I E S S E N Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor wenigen Tagen brachte er einen 1995er Château Lynch-Bages mit, also einen Bordeaux (aus Pauillac). Ich sah das Etikett und ein ganzes Tape von Erinnerungen spulte sich ab - so ist das bei gewissen Weinen. Zum Beispiel die Erinnerung an meine grottentiefe Dummheit, damals den 82er gekauft zu haben, obwohl zum gleichen Preis der 85er vorhanden war. Aber zu jenem Zeitpunkt (muss irgendwann im Prälynchium gewesen sein) hatte der 85er Lynch-Bages noch nicht diesen Ruf wie heute, war er noch nicht dieser berühmte Wein - der 82er hingegen k o n n t e nur ein guter Kauf sein, denn der Jahrgang war prima.

Tja, und dann wurde der 85er berühmt, zu Recht, und ich Heini hatte nur nach meinem bisschen Vorwissen gekauft und nicht nach meiner Zunge: Die hatte mir nämlich bei der Probe signalisiert, der 85er sei eigentlich der schönere von beiden. Das war die Lehre: Traue Deinem eigenen Geschmack.

Übrigens, kleine Nachricht für alle Puristen: Auch Jean-Michel Cazes, der Chef des Châteaus Lynch-Bages, konzentriert seine Moste auf technische Weise (mittels Vakuumverdampfung). Und bei dieser Gelegenheit vielleicht noch ein Wort: 420.000 Flaschen werden auf dem Château jährlich produziert. Jahr für Jahr sind es große Weine (nun, sagen wir lieber: beinahe jedes Jahr). Ich sehe in dieser über 150 Jahre währenden, weitgehend konstanten Produktion einer enormen Masse wunderbarer Weine eine größere Leistung als in jenen Auktionssiegern aus dem Bordelais, die seit kurzem am Start sind und vielleicht zwei, drei Fässchen füllen. Die Flaschen dieser Garagenweine kosten dann 500, 800 Mark das Stück, wohlgemerkt: Wir reden vom Jahrgang 1999. Der 99er Lynch-Bages indessen kostet etwa 70 Mark.

Noch zwei Bemerkungen.

Erstens: Wieder war ich für Sie auf einer Bordeaux-Probe, und wieder ging es um unbekannte, kleine Hersteller, deren Weine Sie kaum im Einzelhandel finden werden - Sie kommen aber dran, wenn Sie sie via Internet zur Fahndung ausschreiben oder Ihren Weinhändler verrückt machen. Oder wenn Sie hinfahren. Zuweilen erscheinen sie auch auf Weinkarten. Das Preis/Leistungs-Verhältnis fand ich besonders irre bei:

Zweitens, für die Spezialisten: Ich war neugierig, was die 86er machen. Weihnachten und Silvester gaben mir Anlässe, die bedeutenderen Flaschen aufzumachen. Also:

Nun ist es aber genug. A la vôtre!