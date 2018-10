Die Römer hatten ein nüchternes Verhältnis zum amtlichen Schriftgut: Quod non est in actis non est in mundo - Was nicht in den Akten steht, ist auch nicht in der Welt. In Berlin hingegen gibt es Leute, die wollen die römische Negation dialektisch überbieten: Alles, was in den Akten steht, muss in die Welt! Jedenfalls, wenn es um Helmut Kohl geht und die Aufzeichnung all jener Telefongespräche des vormaligen Kanzlers, die von der vormaligen Stasi abgehört worden waren. Zur Befriedigung dieser Neugier scheut man sich nicht, die abenteuerlichsten Register der Scheinargumentation zu ziehen.

Schon deshalb wäre es sehr interessant gewesen, zu lesen, auf welche rechtlichen Gründe und gesetzlichen Vorschriften Marianne Birthler, die neue Leiterin der Stasi-Unterlagen-Behörde, ihr Ansinnen stützen möchte - ihr Ansinnen nämlich, die Akte Kohl öffentlich zu machen. Allein, Marianne Birthler vermeidet es in geradezu auffälliger Weise, die für diese Fragen maßgeblichen Vorschriften des einschlägigen Gesetzes auch nur zu erwähnen, geschweige denn im Wortlaut zu zitieren. Hätte sie dies getan, wäre ihre Argumentation nämlich wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen.

Dürfen die Stasi-Unterlagen über Helmut Kohl freigegeben werden? In der Tat verhilft auch in diesem Streitfall die alte Juristenweisheit "Ein Blick ins Gesetzbuch erleichtert die Rechtsfindung" dazu, die Frage einfach, eindeutig und schnell zu beantworten: Nein! Aber diese simple Rechtsfrage ist inzwischen teils emotional, teils taktisch bis zur Unkenntlichkeit manipuliert worden.

Das fünfte Gebot: Du sollst nicht heucheln!

Fünf Schritte also zur Einsicht: Will man Ordnung ins Gewirr der gesamten Debatte bringen, muss man erstens die Logik des Gesetzes klarstellen. Zweitens muss man sich den Wortlaut der einschlägigen Vorschriften vor Augen halten. Drittens gilt es, die unerträgliche Politisierung einer eindeutigen Rechtsfrage und die politische Intervention in die Gesetzesanwendung abzuwehren. Viertens muss man erkennen: Es gibt keinen nachträglichen Verlust des Grundrechtsschutzes. Und das fünfte Gebot lautet: Du sollst nicht heucheln!

Die Logik des Gesetzes: Das Stasi-Unterlagen-Gesetz trennt zwischen Schafen und Böcken, also zwischen Opfern und Tätern - nicht aber zwischen Ost und West. Wer Opfer der Stasi war - egal, ob im Westen oder im Osten -, hat ein Recht, seine eigenen Akten einzusehen, um zu erfahren, was mit ihm angestellt wurde. Nur das Opfer darf seine Opferakte sehen (oder andere lesen lassen). Wer hingegen Täter der Stasi war, als "IM" oder in noch höherer (oder genauer: niederer) Funktion, muss es sich gefallen lassen, dass man seine Akte anschaut - egal, ob er als Westler oder als Ossi für die Stasi spioniert hat.

Nach dieser Grundstruktur ordnen sich die verschiedenen Zwecke des Gesetzes. Im Fall Kohl geht es im Wesentlichen um die Erforschung der Zeitgeschichte. Deshalb zur "zeitgeschichtlichen Forschung" im logischen System des Gesetzes: Mit dem Paragrafen 32 beginnt ein neuer, der dritte Unterabschnitt des Gesetzes. Schon die Überschrift des Paragrafen legt Ziel und Zweck dieses Kapitels fest: "Verwendung von Unterlagen für die Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes". Im ersten Satz dieser Vorschrift heißt es sodann ebenso programmatisch wie systematisch: "Für die Forschung zum Zwecke der politischen und historischen Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes ..."