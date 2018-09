DER KONZERN: Mit einem Jahresumsatz von mehr als 5,2 Milliarden Mark und 12 000 Arbeitnehmern ist der Springer Verlag das größte Zeitungshaus Europas. Der jüngste Geschäftsbericht weist einen Jahresüberschuss von 158 Millionen aus.

DIE BLÄTTER: Nach der Farbe ihrer Titelköpfe wird bei Springer unterschieden zwischen der roten Gruppe (Bild, Bild am Sonntag) und der blauen Gruppe (Welt, Welt am Sonntag). Das politische Flaggschiff des Konzerns, die Welt, kämpfte seit Anfang der siebziger Jahre gegen sinkende Auflagen und gegen Verluste. 1998 modernisierte der neue Chefredakteur Mathias Döpfner das Blatt und verfolgte einen liberaleren Kurs. So erreichte die Welt im dritten Quartal 2000 mit rund 257 000 Exemplaren die höchste Auflage seit 50 Jahren. Ende 2000 fiel sie aber innerhalb von nur drei Monaten um 5000 Exemplare. Die Massenzeitung des Verlages, Bild, wird durchschnittlich in 4,3 Millionen Exemplaren verkauft. Die Auflage der Bild am Sonntag liegt bei 2,4 Millionen Stück. Daneben publiziert der Springer Verlag mehrere Zeitschriften (etwa Hörzu, Auto Bild, Bild der Frau) und hält viele Beteiligungen an Regionalzeitungen.

DER GRÜNDER: 1947 gründet Axel Springer im Alter von 34 Jahren mit seinem Vater Heinrich den Verlag. Von Anfang der sechziger Jahre an tritt der junge Springer als Vorkämpfer der Wiedervereinigung auf.

DAS WELTBILD: Springers politische Leidenschaften umfassen vier Themen: Deutschlands Einheit und Westbindung; die Aussöhnung von Deutschland und Israel; die Ablehnung des politischem Totalitarismus; die Verteidigung der freien sozialen Marktwirtschaft.

DIE ERBFOLGE: Den Führungswechsel leitet Axel Springer 1984, ein Jahr vor seinem Tod, ein. Er beruft seine Frau Friede und den Hamburger Anwalt Bernhard Servatius zu Geschäftsführern der Axel Springer Gesellschaft für Publizistik. Friede Springer, heute stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, hält immer noch die Mehrheit der Aktien des Konzerns. Mit 40 Prozent der Aktien ist der Medienmogul Leo Kirch zweiter großer Anteilseigner.

DZ