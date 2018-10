Wien bleibt Wien. Das gilt in Österreich bekanntlich als gefährliche Drohung. Auf Neu-Österreichisch heißt das: Alles ist ganz normal. Die Beteuerung der Normalität ist aber nur die hiesige Variante, den Stolz auf die eigene Besonderheit zu zeigen. So begeht man in Wien derzeit den ersten Jahrestag der so genannten Wende. Vor einem Jahr brachen SPÖ und ÖVP ihre Verhandlungen ab, innerhalb einer Woche einigten sich Wolfgang Schüssel und Jörg Haider über eine blau-schwarze Koalition aus ÖVP und FPÖ. Wie jetzt bekannt wurde, hatte Haider bereits unmittelbar nach der Wahl im Herbst 1999 gegenüber dem Wahlverlierer Schüssel auf die Kanzlerschaft verzichtet. Die 14 EU-Mitgliedsstaaten reagierten überhastet mit Sanktionen gegen Österreich.

Neun Monate später, nach einem Bericht der Drei Weisen, hoben sie diese wieder auf.

Was an der Lage normal ist, versteht jeder: Jörg Haiders FPÖ sitzt seit einem Jahr in der Regierung, und noch immer finden keine Aufmärsche bewaffneter brauner Kohorten in den Straßen statt. Noch immer sind keine Oppositionellen in Haft. Im Gegenteil: Die Antiregierungsdemonstrationen, die jeden Donnerstag stattfinden, verlieren von Woche zu Woche an Zulauf. Und Kanzler Schüssel erfreut sich steigender Zustimmung der Bevölkerung. ÖVP und SPÖ liegen in den Umfragen Kopf an Kopf, die FPÖ liegt weit dahinter. Die Beteiligung an der Regierung hat ihre Repräsentanten entzaubert. Angetreten als Rächer des kleinen Mannes, belasten sie diesen nun mit Steuern und Gebühren

so war das nicht ausgemacht.

Die Blauen drängen nach den Futtertöpfen

Wo sich einst Rote und Schwarze die Posten teilten, drängen nun die Blauen zu den Futtertöpfen, auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk versuchen Haiders Paladine noch unverschämter als einst die Sozis zuzugreifen, die Führungsposten von staatsnaher Industrie und selbst verwalteten Krankenkassen beanspruchen sie mit geradezu klassischer Machtversessenheit. Die FPÖ - eine ganz normale Partei? Manche Denker, die sich cool gegen "Hysterie" und "europäische Heuchelei" aussprachen, sähen das wohl gerne so. Wären nicht ihre Affären, ihr Spitzelskandal und schikanöse Klagen gegen diverse kritische Medien. Wäre nicht das Faktum, dass man in dieser Partei den Bundespräsidenten als "Lump" beschimpfen und trotzdem Mandatar bleiben kann.

Dass einer das SS-Motto "Unsere Ehre heißt Treue" in den Saal schmettert und mit der Ausrede durchkommt, er habe nicht gewusst, was er sagt. Dass der Führer der Partei sich unter allgemeinem wissendem Schmunzeln als "einfaches Parteimitglied" ausgibt.