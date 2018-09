Gastfamilie gesucht, bitte helft mir!" Eigentlich sollte Caroline im August vergangenen Jahres in die USA fliegen. Doch Ende Oktober saß sie immer noch auf gepackten Koffern in Deutschland. Das amerikanische Schuljahr hatte längst begonnen, aber Carolines Austauschorganisation hatte keine Familie gefunden, die sie als Tochter auf Zeit aufnehmen wollte. Verzweifelt suchte die 16-Jährige auf eigene Faust - im Internet.

So wie Caroline ergeht es vielen Schülern, die ein Jahr an einer amerikanischen High-School verbringen wollen. Die Gastschulprogramme sind in der Krise: Weil sie so beliebt sind, ist die Gastfreundschaft der Amerikaner an ihre Grenze geraten. Allein in diesem Schuljahr nehmen rund 31 000 Jugendliche aus aller Welt an einem High-School-Programm teil, davon mehr als 10 000 aus Deutschland - doppelt so viel wie vor zehn Jahren. Nur eine Hand voll Organisationen stellte in den siebziger Jahren den Kontakt in die Vereinigten Staaten her

heute konkurrieren hierzulande mehr als 60 Veranstalter auf dem Markt der Völkerverständigung. Ihre amerikanischen Partner werben in den USA im Lokalfernsehen, schalten Zeitungsanzeigen und verschicken Mailings an Kirchen: Host families needed! Carolines Sprachreiseveranstalter sandte Anfang Oktober einen Hilferuf an solche Gastfamilien, die bereits einen Schüler aufgenommen hatten. Die Familien sollten im Bekanntenkreis nach weiteren potenziellen Gastgebern Ausschau halten.

Mitunter werden Jugendliche sogar in die USA geflogen, bevor eine Gastfamilie gefunden ist. Sie wohnen dann auf Abruf bei einem Betreuer der Organisation.

"Das kann man weder den Eltern noch den Jugendlichen zumuten", sagt Jürgen Schmidt-Räntsch, der das Referat Schuldrecht und Verbraucherschutz im Bundesjustizministerium leitet. Mit einem neuen Gesetz will das Ministerium diese Praxis unterbinden. Künftig müssen Austauschorganisationen die Anschrift der Gastfamilie zwei Wochen vor Abreise vorlegen. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll in der kommenden Woche im Bundeskabinett verabschiedet werden.

"Das Schüleraustauschgesetz wird den Verbraucherschutz verbessern", sagt Barbara Engler von der Verbraucherorganisation Aktion Bildungsinformation, "auch wenn es nicht zu hundert Prozent nach unserem Gusto ist." Engler kritisiert, dass der Reisebeginn nicht im Vertrag festgelegt werden muss.

"Unsere Forderung war, sicherzustellen, dass die Schüler rechtzeitig zum Schulbeginn in den USA sind." Wenn sie erst später anreisten, würden manche Schüler den Anschluss in der Schule verpassen.