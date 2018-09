Dresden

Als Kurt Biedenkopf im Herbst 1999 in der sächsischen Landtagswahl fast 57 Prozent der Stimmen für die CDU gewann, stand er im Zenit seines Ansehens. Er konnte nicht nur zum dritten Mal hintereinander mit absoluter Mehrheit regieren, er hatte auch seinen langjährigen Hauptfeind Kohl im Amt überlebt und durfte sich in mancher Hinsicht als geistiger Vater der Reformen fühlen, die Schröder nun unternahm. "Der kleine Mann ist groß geworden", war Biedenkopfs Slogan schon in den Siebzigern gewesen

das schien auch die Philosophie der Neuen Mitte zu sein, statt der verhassten Blümschen Betreuungs- und Entmündigungspolitik, besonders bei der Rente.

Zugleich begann mit dem Sieg ein langer Abschied. Biedenkopf, damals 69 Jahre alt, trat seine zweifelsfrei letzte Amtszeit an

noch einmal würde er den Unionsabgeordneten, die zu großen Teilen auf den Wogen seiner persönlichen Popularität in den Landtag gespült worden waren, nicht zur Wiederwahl verhelfen können. Sein, brutal gesprochen, Nutzwert zu Karrierezwecken und damit seine Autorität über Partei und Fraktion musste leiden, die Sukzessionsfrage zum Schlüsselproblem der sächsischen Politik werden. Nicht vorherzusehen war freilich, dass die Götterdämmerungskrise so konvulsivisch und mit so bizarren Zügen einsetzen würde wie in den vergangenen beiden Wochen, mit der Entlassung des Finanzministers Georg Milbradt und seiner Ersetzung durch den Staatskanzleichef Thomas de Maizière am Dienstag als vorläufigem Höhepunkt.

Milbradt, als Nachfolgekandidat seit langem im Gespräch, galt für Biedenkopf als der falsche Mann, als reiner Haushaltssanierer ohne weitere Perspektiven - was den Ministerpräsidenten indes nicht hinderte, ebendiesen Sparkurs zum fast allein noch erkennbaren Kernstück seines Landesregiments zu machen, durchaus zum Verdruss der sächsischen CDU-Sozialpolitiker oder des Wissenschaftsministers Hans Joachim Meyer, der um eine mit viel Mühe gepflegte Hochschullandschaft fürchtet. Gleichviel: Regierungschef sollte Milbradt nicht werden, oder jedenfalls nicht so einfach, und als er in den Geruch kam, ernsthaft und vorzeitig nach der Krone zu greifen (durch eine Stellvertreterattacke auf den Unions-Fraktionschef und Landesvorsitzenden Hähle), schlug Biedenkopf um sich. Er beleidigte den Minister ("ein miserabler Politiker"), ließ die Situation über Tage ungeklärt und rang sich schließlich zum Hinauswurf durch. Die Landtagsfraktion nahm die Entscheidung weithin eisig schweigend zur Kenntnis, die Exminister Heinz Eggert und Steffen Heitmann protestierten. Milbradt, der aus Westfalen stammt, erklärte, er werde im Lande und politisch präsent bleiben - die Geste eines guten Verlierers, die zugleich eine Kampfansage enthält. Eggert, der 1995 als Innenminister zurücktreten musste, aber eine beispiellose Volkstümlichkeit behalten hat, und andere Biedenkopf-Kritiker spielen mit dem Gedanken an einen Sonderparteitag, auf dem die Vorsitzenden- und damit die Ministerpräsidentenfrage voranzutreiben wäre.

Nun hat Biedenkopf auf Partei und Fraktion nie viel gegeben