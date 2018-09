Es ist ein Film der abgebrochenen Sätze. Denn immer dann, wenn einer Wichtiges zu sagen hat, ist der Moment grad denkbar schlecht gewählt. Sei es, dass niemand zuhört sei es, dass ein anderer ebenfalls Gehör verlangt mit einer Neuigkeit. Schließlich ist es auch ein Film der eiligen Entscheidungen.

Weil man sich eben nicht entziehen kann, wenn die Liebe auftritt und ihr Recht verlangt. Das Thema, das alle beschäftigt bis zum überraschenden Ende.

Freilich wäre es zu kurz gegriffen, den Film als Liebesfilm zu bezeichnen.

Hier geht es um weit mehr: etwa um die Suche nach einem Standort in einer Welt, in der zu viele offene Wege es fast unmöglich machen, den individuell richtigen zu finden. Freiheit und Bindung, Veränderung und Anpassung, Verletzlichkeit und Stärke - das sind die Pole, zwischen denen die Menschen sich durchs Leben bewegen, eigentlich müsste man sagen: sich vorantasten.

Überhaupt: Selten hat man das Gefühl gehabt, man spüre all die Vorgänge, die die Leinwand en détail zeigt, auf derart physische Art. Gerüche und Geräusche, Berührungen und Gesten. Und eben jene ungesagten Sätze.

Übrigens hat uns der Regisseur an dieser Stelle bereits zweimal beschäftigt.

Weil er ein kluger Beobachter und Erzähler ist, einer, der uns lachen und weinen lässt und beides zugleich. Und weil seine Filme, selbst wenn sie in fremden Kulissen spielen, zum aktuellsten gehören, was das Kino zu bieten hat. Vielleicht ist das sein Talent: dass es ihm gelingt, die großen menschlichen Themen in präzise Momente zu verpacken, deren emotionale und reale Sprengkraft sich dann umso überraschender entfaltet. Etwa wenn ein Satz endlich doch zu Ende gesprochen wird. Wunderschöne Bilder sind das - ein ganzer Kosmos in einer flüchtigen Sekunde.