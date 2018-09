Mitunter geschehen noch Zeichen und Wunder. Aber was genau ist in diesem Fall das Wunder - und welches Zeichen ist darin zu lesen?

Dass der Papst am vorvergangenen Sonntag den Mainzer Bischof Karl Lehmann nicht zum Kardinal ausrief, darüber konnte man sich zwar ärgern, aber nicht wundern. Freilich, wundern konnte man sich schon, als tags darauf der gerade eben zum Kardinal erhobene Bischof Walter Kasper (vormals Rottenburg, jetzt in Rom) in einem Rundfunk-Interview die päpstliche Auswahl offen kritisierte: Er bedauere es, dass Lehmann übergangen worden sei, denn dieser habe den Purpur durchaus verdient. Wusste Kasper nicht, was lief - oder wusste er durchaus, dass in Rom noch etwas im Gange und zu beeinflussen war?

Nun wurde Lehmann doch noch ernannt. Warum? Wie bei der Kreml-Astrologie unseligen Angedenkens will diese Frage mit den Mitteln der Logik einem undurchsichtigen System Folgerichtigkeit unterlegen - einem System, in dem es auch drunter und drüber geht. Logik kommt lediglich dem Ergebnis zu: Vier Deutsche hat der Papst dieses Mal zu Kardinälen gemacht - zwei streng konservative, zwei offenkundig aufgeschlossene. Die Balance ist also gewahrt.

Und der endlich auch auf diese Weise anerkannte Lehmann darf sich fragen, ob er künftig mehr - oder weniger balancieren muss. Hoffentlich: nicht mehr!

R.L.