"Wir brauchen in der Gewerkschaftsbewegung nicht eine Sonne am Firmament, sondern ein Ziel, das auf Erden zu verwirklichen ist, dessen Verwirklichung wir uns immer mehr nähern, so dass jeder sehen kann: Es kommt einmal die Zeit, wo es anders wird."

Fritz Tarnow, Holzarbeiterführer (1925)

Da mögen die Unternehmer zetern und der Wirtschaftsminister mit dem Rücktritt drohen - im Streit um die Zukunft der betrieblichen Mitbestimmung hat sich Gerhard Schröder demonstrativ auf die Seite seines Arbeitsministers Walter Riester und der Gewerkschaften geschlagen. Die haben die Betriebsverfassung vorsorglich zum "Kernelement unserer Demokratie" (Ursula Engelen-Kefer) erklärt, für das sie "mit allen Mitteln" kämpfen wollen. Nötig wird das nicht sein, denn genau so sieht es der Kanzler selbst ja auch. Dass diese Reform "alles andere als unmodern" sei, sagt Gerhard Schröder. Und dass niemand ihre Notwendigkeit ernsthaft bestreiten könne.

Ausgerechnet die deutschen Gewerkschaften als treibende Kraft der gesellschaftlichen Modernisierung? Dergleichen hat man lange nicht gehört. Schon gar nicht vom "Genossen der Bosse". Weithin gelten die Arbeitnehmerorganisationen als "Traditionskompanien", als "Dinosaurier" und "Fossile" der untergegangenen Industriegesellschaft, unterstützt nur noch von "Fußkranken" des Fortschritts. Daran ist nicht alles falsch - aber erst recht nicht alles richtig. Als einflussreiche gesellschaftliche Institutionen werden die Gewerkschaften in Deutschland noch lange bestehen - ihre schiere Existenz ist völlig ungefährdet. Eine ganz andere Frage ist, ob sie noch einmal jene Dynamik entfalten können, die sie einst kennzeichnete.

Denn am Ursprung der Gewerkschaften steht der stürmische Aufbruch. Selbstgewiss und kraftvoll sah die deutsche Arbeiterbewegung einer lichteren Zukunft entgegen. Gestützt auf die Solidargemeinschaft von Arbeiterparteien und Gewerkschaften, stritten Lohnabhängige für ihre gesellschaftliche Emanzipation. Politische Gleichheit und soziale Gerechtigkeit - so hießen die eingängigen Ziele, für die sich Arbeiter viele Jahrzehnte lang mobilisieren ließen. Dass kollektiver Aufstieg möglich war, wenn man nur solidarisch zusammenhielt, zählte zu den prägenden Erfahrungen von Millionen Industriearbeitern und anderen abhängig Beschäftigten in Deutschland seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. "Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will" - es war die historische Entdeckung der gebündelten Kraft der vielen Schwachen, aus der die Gewerkschaften ihre Kraft und Legitimation bezogen. Alles furchtbar lange her?

Das schon. Doch als konfliktfähige Akteure am Arbeitsmarkt, als gesellschaftspolitische Gegenmacht, auch als soziale Kulturbewegung mit utopischem Überschuss verkörperten die Gewerkschaften auch noch in der alten Bundesrepublik vor 1989 den Anspruch ihrer Mitglieder auf das bessere Leben im Diesseits. In gewonnenen Arbeitskämpfen und mitreißenden Kampagnen ("Samstags gehört Vati mir!") bauten sie in den fünfziger und sechziger Jahren ihre politische Geltungsmacht aus. Wirtschaftsdemokratie und Mitbestimmung lauteten ihre populären Schlagworte.

Dass man mit den Gewerkschaften einmal Aufbruch und Dynamik assoziierte, dass etwa die DGB-Jugendzeitschrift aufwärts die Stimmung der Jungen punktgenau traf oder eine gewerkschaftliche "Lehrlingsbewegung" Engagement und Begeisterung auslöste - das alles erscheint heute seltsam irreal. Doch genau so war es. Die Gewerkschaften als Überreste einer untergegangenen Ära zu kennzeichnen - das wäre noch in den siebziger Jahren selbst ihren schärfsten Gegnern nicht eingefallen. Damals sprach aber auch noch niemand von der Globalisierung, und das Epochenjahr 1989 war weit.