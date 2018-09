Den "Dialog" mahnt die Ministerin an, das "offene Gespräch". Applaus brandet auf - leider an der falschen Stelle, mitten im Satz. Im Laufe des Abends steigern sich die Störungen: Jubelrufe, Gelächter, Heultöne schallen durch den Berliner Martin-Gropius-Bau. Edelgard Bulmahn, oberste Bildungs- und Wissenschaftspolitikerin der Republik, eröffnet an diesem Februarabend das "Jahr der Lebenswissenschaften", und alles ist ein wenig anders als im Jahr 2000, als man die Physik feierte.

"Wir lehnen das Klonen ab", sagt Bulmahn. "Wie lange noch?", brüllt jemand aus dem Publikum. Dann wird diskutiert. Auf dem Podium. Über die Zukunft der Biomedizin. "Das dürfen wir nicht", sagt der Theologe. "Ich hoffe, das wird nie geschehen", sagt der Molekularbiologe. "Das kann nicht geschehen", sagt die Nobelpreisträgerin. "Das ist die biokulturelle Wende", sagt der Philosoph. "Wir sollten darüber reden", sagt die Ministerin.

Wissenschaft im Dialog heißt die Initiative, die Edelgard Bulmahn und die Forschungsorganisationen ins Leben gerufen haben. Es ist eine wichtige Initiative - und eine schwierige Übung. Vergangenes Jahr konnten die Physiker das Volk noch mit unterhaltsam-faszinierenden Einblicken in das All und die Mikrowelt erfreuen. Doch jetzt beginnt ein neues Schuljahr, das Leben steht auf dem Lehrplan, und da ist jeder Experte.

Nun werden sich die Forscher bewähren müssen - nicht nur auf bundespräsidialen Empfängen und erlesen besetzten Podien, sondern vor allem im Gespräch mit den Betroffenen, mit jenen, denen die Forschung zugute kommen soll, und jenen, die sich davor fürchten (siehe nebenstehendes Gespräch). Die Zeit des Frontalunterrichts ist vorbei. Jetzt müssen auch die Forscher bereit sein zu lernen. Sonst gibt es keinen Dialog.