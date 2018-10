Viele Fehler, die man den Frauen vorwirft - Mittelmäßigkeit, Kleinlichkeit, Faulheit, Leichtfertigkeit, Unterwürfigkeit -, drücken einfach die Tatsache aus, daß der Horizont ihnen versperrt ist. Die Frau ist sinnlich, sagt man, sie suhlt sich in der Immanenz. Aber zuerst hat man sie darin eingeschlossen. Die im Harem gefangene Sklavin ist nicht krankhaft versessen auf Rosenkonfitüre oder Duftbäder: sie muss nur irgendwie die Zeit totschlagen. In dem Maße, in dem sie im trostlosen Frauengemach - des Freuden- oder Bürgerhauses - erstickt, wird die Frau sich auch in Bequemlichkeit und Wohlbehagen flüchten. Und wenn sie die Wollust gierig sucht, tut sie es oft aus Enttäuschung. Sexuell unbefriedigt, der herben Männerwelt und deren Häßlichkeiten ausgesetzt, tröstet sie sich mit Sahnesaucen, berauschenden Weinen und weichem Samt, mit den Liebkosungen des Wassers, der Sonne, der Freundin, des jungen Geliebten. Sie erscheint dem Mann als überaus "körperliches" Wesen, weil ihr Frausein sie dazu verleitet, ihrer Animalität äußerste Bedeutung zu schenken. (...) Ihre Leichtfertigkeit hat die gleiche Ursache wie ihr "schäbiger Materialismus". Weil sie zu großen Dingen keinen Zugang hat, legt sie auf Kleinigkeiten Wert. Die Nichtigkeiten, mit denen sie ihre Tage füllt, sind im übrigen oft von höchstem Ernst: ihrer Aufmachung, ihrer Schönheit verdankt sie ihre Reize und ihre Chancen. Häufig macht sie einen trägen, uninteressierten Eindruck. Aber schließlich sind die Beschäftigungen, die sich ihr bieten, auch ebenso nichtig wie das reine Ablaufen der Zeit. (...) Wenn die Frau "gewöhnlich", "spießig" und lediglich am Nutzen interessiert ist, so, weil man sie zwingt, ihre Existenz der Essenszubereitung und Abfallbeseitigung zu widmen: einen Sinn für Größe kann sie daraus nicht beziehen. (...) Sie beschäftigt sich, ohne je etwas zu tun . Also entfremdet sie sich von dem, was sie hat .

Aus: "Das Andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau", 1949 (Rowohlt)