Archive, Archive ... staubige Orte. Aber voller Geheimnisse. Und literarischer Schätze. Jetzt ist einer gehoben, nach 160 Jahren, aus der Tiefe der Sächsischen Landesbibliothek Dresden, im Druck über 500 Seiten stark: die Autobiografie des Veit Hanns Schnorr von Carolsfeld, geboren 1764 im erzgebirgischen Schneeberg, gestorben 1841 in Leipzig. Er ist der Vater jenes Julius Sch. v. C., dessen liebe Kunst uns hin und wieder noch begegnet (an den Wänden der Münchner Residenz zum Beispiel), und war selbst Maler gewesen - etliche Jahre Direktor der Leipziger Kunstakademie. Von 1826 bis 1835 schrieb er an seiner Lebensgeschichte, nie ein Buch draus geworden.

Jetzt ein Buch draus geworden (zwar ein bisschen mager kommentiert, aber bildschön gestaltet) - und lebt! Lebt immer noch, nach anderthalb dunklen Archivjahrhunderten. Denn Schnorr konnte auch mit der Feder malen, und den Band aufschlagend, taucht der Leser ein in die deutsche Welt um 1800: noch empfindsam weit, bald schon biedermeierlich eng, noch im Freiheitstraum und schon im ersten nationalen Wahn. Rousseau, Klopstock

1789 ist Schnorr (aus kleinstadeliger Familie und als Bürger groß geworden) 25 Jahre alt. Er sagt schüchtern "ich", das ist die neue Zeit, und verlässt nach dem Juraexamen in Leipzig die vorgezeichnete Bahn, wird Künstler. Geht nach Königsberg, wo ihm Kant Porträt sitzt. Der erklärt sich und Schnorr die Verschiedenheit seiner beiden Gesichtshälften damit, dass er von Jugend an immer bei offenem Fenster "auf einer und derselben Seite liegend geschlafen" habe: "Ob nun auf der einen Seite die Luft, und von der andern die Bettwärme eingewirkt? Dies wäre wohl möglich."

In Magdeburg, wo Schnorr Zeichenlehrer wird, erlebt er die preußische Militärdiktatur (die "Angst- und Schmerzenstöne" der zu Tode Geprügelten verfolgen ihn noch lange!), und er ist froh, wieder in Leipzig zu sein. Er wird Lehrer an der Akademie, ein bisschen Karriere soll wohl sein. Die große Liebe Julie Lange hatte er gleich nach dem Studium geheiratet, bald sitzen etliche kleine Schnorrs mit am Tisch. Dann die Katastrophe seines Lebens: Julie wendet sich einem andern zu

die Ehe wird geschieden. Später heiratet er wieder, doch verglichen mit den Erinnerungen an Julie, bleibt seine zweite Frau auf diesen Seiten nur ein Schemen.

Längst hat er sich bekannt gemacht

zu Gast bei Goethe und Wieland, die Lebensfreundschaft mit Seume. Späte Bildungsreisen nach Wien, nach Paris, in die Ateliers von David und Regnault - Chodowiecki ist ihm lieber.