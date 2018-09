Viel Lärm um eine Uraufführung in Brandenburg: Hans Wallow, SPD, hat ein Stück geschrieben, dass sich wie eine Satire auf Gerhard Schröders Machtkampf liest

DIE PROBE

Der Regisseur tauscht seine Winterjacke gegen ein Jackett. Christian Suhr räuspert sich, schüttelt sich, schreitet ein paar Mal auf der Bühne auf und ab verwandelt sich so in die Hauptfigur: den Bundestagsabgeordneten Georg Glatzer. Mit jedem Schritt mehr ist die Körpersprache des 36-Jährigen eingestimmt auf den im Stück geforderten Politiker vom Typ ehrgeizig und inhaltsleer

eine 20 Jahre ältere Mischung aus Aufsteigerängsten, Angepasstheit und verspäteter Midlife-Crisis.

Das zehnte Bild ist dran, eine Schlüsselszene, in deren Verlauf der ahnungslose MdB Glatzer von einem mächtigen Strippenzieher aus dem Kanzleramt zur Ordnung gerufen wird: Er ist mit seinen kleinen Karrierehändeln zum Störfall eines großen Politik- und Personaldeals geworden. Die Zurechtweisung erfolgt, nun ja, auf der Toilette, am Rande eines Empfangs in der italienischen Botschaft. Durch euren Dschungel blicke ich nicht mehr durch ..., raunt die Souffleuse. Durch euren Dschungel wiederholt Glatzer alias Christian Suhr, äh ...

Wie soll er den Text auch beherrschen? Weil kurz vor der Uraufführung der Hauptdarsteller ausgefallen ist, muss sich der eingesprungene Regisseur jetzt tagsüber selbst inszenieren und nachts Dialoge pauken. Und das, obwohl am Berliner S-Bahnhof Friedrichstraße schon Plakate kleben, Glatzer kommt, wie im Wahlkampf. Und das bei einem Stück, das seit Monaten für Gerüchte sorgt und sorgen soll, weil es anspielt auf den Machtkampf zwischen Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine. Nur Fragmente waren bisher im Umlauf, die ein Opus Delicti aus Klamotte, Klagegrund und böser Kritik erwarten ließen: Horbach heißt etwa der Strippenzieher aus der Botschaft

des Kanzlers Gegenspieler, der die Energiemafia in die Knie zwingen will, ist, sic!, Andreas Labonté. Doch den ganzen Text hielt der Autor bisher unter Verschluss.