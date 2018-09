Inhalt Seite 1 — Die neue Hanse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man wird ganz missmutig, wenn man immer nur von Katastrophen und Krisen hört, die von den Medien lautstark verbreitet werden: BSE-Krise, Schweinemastskandal, Krise der CDU, Krach in Sachsen ... So war ich denn ganz froh, dass ich in der vorigen Woche die Einladung zu einem Forum in Südschweden wahrnehmen konnte, denn ich wusste, dass dort - von allen unbemerkt - sehr zukunftsträchtige Dinge geschehen.

Seit ein paar Jahren haben sich dort eine Reihe Länder - alles Anrainer der Baltic Sea, also der Ostsee - zu Arbeitsgruppen zusammengeschlossen, um gemeinsam ihre Probleme zu beraten. 51 Handelskammern haben sich zur "Baltic Chamber of Commerce Organization" zusammengeschlossen

über 100 Universitäten und Akademien arbeiten miteinander, und alle zusammen betreiben eine Sommeruniversität, zu der jedes der 11 Länder fünf besonders begabte Studenten schickt, die 14 Tage zusammenbleiben.

Jetzt aber ist eine ganz spezielle Organisation aktiv geworden: Die sechs südlichsten Regierungsbezirke von Schweden (die Pfoten des Hundes sozusagen) haben vor ein paar Jahren, als Schweden der EU beitrat, sich unter der Bezeichnung SydSam (Südliche Zusammenarbeit) als spezielle Einheit konstituiert. Zu ihr gehören 2,2 der 9 Millionen Schweden. SydSam, mit Sitz in Kalmar, arbeitet mit dem Ostseeinstitut in Karlskrona zusammen. Der Zusammenschluss hat das Ziel, den an die Ostsee angrenzenden Raum zu verknüpfen und auf Europa hin zu entwickeln.

SydSam hat bereits Abkommen mit verschiedenen Ostseeanrainern abgeschlossen, aber am 3. Februar - und das ist wirklich aufregend - kam Kaliningrad dazu.

Aufregend deswegen, weil Kaliningrad jahrzehntelang total isoliert war. Als ich 1989 mit Spezialerlaubnis eine Kant-Büste nach Kaliningrad brachte, sagten die Behörden: "Dies ist das erste westliche Auto seit 1945, das Eingang in dieses Gebiet findet." Und auch der Hafenkommandant versicherte mir, seit Kriegsende habe kein westliches oder neutrales Schiff seinen Hafen besucht.

Nun aber saßen am Verhandlungstisch zwei Vertreter von Kaliningrad, und zwar Wladimir Nikitin, der Sprecher der dortigen Duma, und der Bürgermeister von Pillau, Alexander Kusnetsow, dem Chef der SydSam, Roger Kaliff, gegenüber und unterzeichneten das Abkommen.