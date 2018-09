Der französische Automobilhersteller PSA Peugeot Citroën fällt durch Eigenwilligkeit auf, ist aber erfolgreich. Als Dieselfahrzeuge noch als Stinker verschrien waren, stieg man nicht auf Benziner um, sondern baute einen umweltfreundlichen Rußpartikelfilter. Auch jetzt, da sich die Konkurrenz auf die Brennstoffzelle stürzt, bleibt PSA-Chef Jean-Martin Folz gelassen: "Die Brennstoffzelle hat eine Zukunft, aber sie lässt sich nicht schon von 2004/2005 an vermarkten, wie die anderen Hersteller meinen." Schon in den siebziger Jahren habe man die Brennstoffzelle als Heilsbringer gefeiert, sagt auch PSA-Marketingchef Claude Satinet. "Wir machen solche Moden nicht mit." Die Börse scheint den beiden Recht zu geben: Während der Kurs der PSA-Aktie in den vergangenen 24 Monaten ein Plus von über 100 Prozent verzeichnete, legten die anderen europäischen Automobilhersteller im Schnitt nur um 24 Prozent zu.