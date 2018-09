Inhalt Seite 1 — Die Stille des Zyklopenmeisters Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit nach oben gereckter Nase druckt heute das "Handelsblatt" VW Chef Ferdinand Piech ab. Aus gutem Grund, wie die Titelzeile verrät. "VW übertrifft Erwartungen" heißt es. Während alle Welt im letzten Jahr Verluste einfuhr, erreichte der Volkswagen-Konzern, den bisher höchsten Gewinn der Firmengeschichte. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" beschäftigt sich heute mit einem russischen Angebot: "Putin bietet der Nato den Aufbau einer gemeinsamen europäischen Raketenabwehr an". Die "tageszeitung" kümmert sich um die Befindlichkeiten der Grünen. "Grüne brauchen Druck" steht da auf Seite Eins. Dafür ist ein Umweltthema sogar unter den Umbruch geraten. "Vogelschutzgebiet muß Airbus weichen". Die "Welt" titelt wertfrei "Hamburger Gericht macht den Weg für Super-Airbus frei" und auch die "Süddeutsche Zeitung" hat das Thema heute auf Seite Eins. Allerdings etwas kleiner. Hier lautet der Aufmacher, ebenso wie beim "Tagesspiegel" und der "Frankfurter Rundschau": "Karlsruhe erschwert Hausdurchsuchungen".

Tür zu für die Polizei

Nachdem Teile der deutschen Justiz einen veritablen Lachanfall ob des Ermittlungsverfahren der Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen Außenminister Joschka Fischer bekamen, hat man sich rechtzeitig beruhigt und wieder den wichtigen Dingen des Lebens zugewandt. Ganz und gar unerhört empfanden die Karlsruher Verfassungsrichter einen Zustand, der gerne im Fernsehen gezeigt wird. Ein Staatsanwalt gibt seine Einwilligung zu einer Hausdurchsuchung und einen Moment später stürmen unzählige Beamte das Heim eines Verdächtigen. Ein Richter wird nicht gefragt, weil es sich um "Gefahr im Verzug" handelt. So nicht, sagten die Richter, die Polizei und die Staatsanwaltschaft sollten zunächst, wie es auch im Gesetz eigentlich vorgeschrieben ist, um richterliche Erlaubnis fragen. Der "Tagesspiegel beginnt seinen Kommentar dann auch so: "Kleiner Witz unter Polizeikollegen: Wie stellt man vor einer Untersuchung fest, ob 'Gefahr im Verzug' ist? Man klingelt und fragt, ob man rein darf. Wenn nicht, hat jemand was zu verbergen, dann ist 'Gefahr im Verzug'." Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt: "X-tausendfach wurde 'Gefahr im Verzug' bejaht, weil, wie es formelhaft hieß, sonst 'der Zweck der Maßnahme' gefährdet sei. Das heißt: Die im Grundgesetz vorgesehene Rechtskontrolle wurde als hinderlich betrachtet und umgangen." Was bringt dieser Rechtsspruch nun im Alltag? Die "tageszeitung" ist skeptisch. "Die gestrige Entscheidung dürfte die Zahl der Durchsuchungen nicht merklich verringern. (...) In aller Regel genehmigen Richter die von der Polizei beantragten Maßnahmen. Zum einen haben sie ohnehin Informationsdefizite gegenüber den Ermittlern. Zum anderen gehen Richter aber auch Ärger mit der Öffentlichkeit aus dem Weg, wenn sie die Strafverfolger nicht allzu sehr behindern." Ändern wird sich also nichts, außer das ein Richter Nachtschicht schieben muß.

Tür auf für Fischer

Was treiben nur die Amerikaner, bzw. deren neue Regierung unter George W.Bush? Daß der Präsident als erste Auslandreise das Nachbarland Mexiko ausgewählt hat, mag ja noch angehen, aber warum ruft man nicht die Verbündeten an, bevor man Bomben auf Bagdad wirft? Außenminister Fischer, sowieso dort zum Antrittsbesuch verabredet, soll nun die Fragen klären. Erstaunlich höflich sei der Minister in den letzten Wochen gewesen, heißt es in der "Süddeutschen Zeitung", wenn die Sprache auf die neue US-Regierung gekommen sei. Kein Kommentar huschte über seine Lippen, auch nicht, als die Bomben fielen und man in Berlin schlief." Paradoxerweise könnte Fischers Zurückhaltung in Sachen Irak der amerikanischen Seite den Blick auf die Tatsache verschleiern, dass der deutsche Außenminister seit einiger Zeit mit der globalen Führungsrolle der Vereinigten Staaten mehr sympathisiert als jemals zuvor. (...) Selbst in der Frage einer Raketenabwehr weigert sich der Minister standhaft, auf Konfrontationskurs zu gehen." Die "Süddeutsche Zeitung" warnt: "Diese Haltung ist für Fischer nicht ohne Risiko. Innenpolitisch entfernt er sich einmal mehr von Erwartungen, die vor allem in weiten Teilen seiner Partei an ihn gerichtet werden. (...) Außenpolitisch läuft er jedoch Gefahr, der neuen US-Regierung einen Vertrauensvorschuss zu geben, dessen Erfüllung derzeit mehr als ungewiss erscheint." Die "Welt" kann es auch heute nicht lassen und höhnt zu Beginn ihres Kommentares: "Washington - In der Stadt, die an Erfahrung mit Ermittlungsverfahren gegen Regierungsmitglieder kaum zu übertreffen ist, kann Joschka Fischer auf eine wohlwollende Vernachlässigung seiner innenpolitischen Probleme zählen." Doch das Fischer nicht in die USA geflogen ist um unter Gleichgesinnten ein paar Bier zu trinken, ist auch der "Welt" klar: "Zu den heiklen Aufgaben Fischers zählt das Bemühen, den in den USA zunehmend vernachlässigten Widerstand Russlands gegen den Raketenschild zu vermitteln, ohne sich zum Vermittler aufzuwerfen, der der Supermacht gute Ratschläge gibt. Zugleich muss er Washington beruhigen, dass eine europäische Sicherheitsinitiative nicht zu Doppelstrukturen neben der NATO führen werde." Das russische Angebot, einen europäischen Raketenschutzschild aufzubauen, wird von der NATO wohl kaum ernsthaft in Erwägung gezogen. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt: "Offensichtlich will Moskau einen Keil zwischen die transatlantischen Nato-Verbündeten treiben. Davon abgesehen jedoch hält auch die russische Führung die Bedrohung die von Massenvernichtungswaffen in der Verfügungsgewalt unberechenbarer 'Risikostaaten' für real - und nicht für ein amerikanischen Vorwand beim Streben nach Weltherrschaft ..." Fischer, der gerade noch in Moskau war, wird also mit einer Menge Diskussionsstoff aus Washington zurückkehren.

In memoriam: Die Löffelente

Das Mühlenberger Loch ist, genaugenommen, kein Loch, sondern das größte noch existierende europäische Süßwasserwatt nahe Hamburgs. Dort nisten Vögel wie zum Beispiel die Löffelente. Eine Vogelart, die auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten steht. Nun soll das Loch zugeschüttet werden, weil der Zusammenbau des neuen Grossraumflugzeugs Airbus 380 eben mehr Platz benötigt. Das schafft in Hamburg immerhin 4000 neue Arbeitsplätze und so jubelt die "Welt" über den "(...) neuen Pragmatismus bei der Güterabwägung von Naturschutz und Arbeitsplätzen." Die "tageszeitung" empört sich heute in einem lesenswerten Kommentar. "Das Verwaltungsgericht Hamburg hatte den Baustopp, der gestern aufgehoben wurde, unter anderem genau damit begründet, dass die Hamburger Planungen wegen Verstoßes gegen europäisches Naturschutzrecht rechtsunwirksam sein. Die höhere Instanz jedoch verschiebt die Klärung dieser Frage um Jahre ins Hauptsacheverfahren. Dass dieses sich erledigt haben dürfte, weil bis dahin das Mühlenberger Loch bereits erledigt wurde, gehört zu den juristischen Purzelbäumen der ganz speziellen Art." Die Arbeiten am Mühlenberger Loch sollen am Donnerstag beginnen. Einen Plan zur Umsiedlung oder gar Rettung der bedrohten Tiere hat der Hamburger Wirtschaftssenator Mirow nicht.