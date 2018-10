Inhalt Seite 1 — Belohnung mit Tücken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Den Wirtschaftspolitikern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion brennt das Problem auf den Nägeln. Sie wollen die Steuerlast auf Aktienoptionen für Mitarbeiter, so genannte Stock-Options, senken. Ihre Kritik am geltenden Steuerrecht: Es führe dazu, dass ein großer Teil des möglichen Gewinns aus diesen Optionen vom Finanzamt "wieder abgeschöpft wird".

Dass ein Unternehmen seine Mitarbeiter über günstige Belegschaftsaktien beteiligt, ist nicht neu. Stock-Options hingegen sind erst seit Mai 1998 erlaubt. Damals trat das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) in Kraft, das die rechtliche Voraussetzung für die Einführung von Aktienoptionsplänen schuf. Sie gewähren vor allem Führungskräften das Recht, zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft Aktien zum im Voraus bestimmten Preis zu erwerben. Ist der Kurs bis dahin gestiegen, locken auf einen Schlag schöne Gewinne. So sollen die Manager an das Unternehmen gebunden und außerdem motiviert werden, alles für steigende Kurse zu tun.

Nach Angaben der Frankfurter Unternehmensberatung Towers Perrin gehören Aktienoptionen in der New Economy zum "festen Bestandteil der Unternehmenskonzeption". Aber auch in der Old Economy bieten inzwischen 90 Prozent der Dax-30- und immerhin etwa die Hälfte der M-Dax-Unternehmen ihren Vorständen und oberen Führungskräften Aktienoptionen. Jetzt werden die steuerlichen Konsequenzen immer deutlicher.

Über "die hohe Besteuerung" von Stock-Options und daraus resultierende Nachteile im internationalen Wettbewerb um Führungskräfte hatten sich schon im Frühjahr vergangenen Jahres 40 Vorstände von jungen High-Tech-Unternehmen in einem Brief an Bundeskanzler Gerhard Schröder beklagt. Im Herbst bekamen sie dann Unterstützung vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Die Aktienoptionen erfreuten sich "in Deutschland wachsender Beliebtheit", heißt es in einem Positionspapier des Verbandes. Allerdings bereiteten sie "in der Praxis vor allem aus steuerlichen Gründen erhebliche Probleme". Deshalb fordert auch der BDI eine neue Regelung. Doch ob es dazu kommt, ist fraglich. Denn das geltende Recht ist ohne einen groben Verstoß gegen die Steuersystematik kaum zu ändern.

Derzeit werden Gewinne aus Stock-Options wie Lohneinkommen besteuert. Die unangenehme Folge: In dem Monat, in dem die Option ausgeübt wird, wird auch die entsprechende Lohnsteuer fällig. Besteuerungsgrundlage ist dabei die Differenz zwischen dem Aktienkurs, den der Optionsinhaber zahlt, und dem tatsächlichen Aktienkurs zum Zeitpunkt der Ausübung. Wie viel des Gewinns an das Finanzamt fließt, richtet sich nach dem persönlichen Steuersatz - maximal also 51 Prozent.

Auch derjenige, der seine Aktien nicht sofort verkauft, sondern ins Depot nimmt, kommt um die Abgabe nicht herum. Die Lohnsteuer ist nämlich selbst dann fällig, wenn ein Mitarbeiter den Gewinn aus dem Optionsgeschäft nicht realisiert, es also zunächst ein reiner Buchgewinn ist. Doch damit nicht genug: Verkauft der Aktienbesitzer seine Wertpapiere innerhalb der folgenden zwölf Monate, wird zudem noch auf den dann realisierten Gewinn Spekulationsteuer fällig. Erst nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist kann er Gewinne steuerfrei kassieren.

Diese Feinheiten des deutschen Steuerrechts haben offenbar viele übersehen - und zwar sowohl die Unternehmen als auch diejenigen, die angesichts der Kursexplosionen vor allem am Neuen Markt gehofft hatten, dank dieser Vergütungsvariante reich zu werden. Doch je höher die Steuerbelastung, desto unattraktiver ist dieser Bonus für die Begünstigten.