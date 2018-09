Manchen Menschen ist unwohl in ihrer Haut. Sie suchen verzweifelt nach einer Identität und finden sie nicht. Im Schweigen der Lämmer versucht der Serienkiller James Gumb dieses existenzielle Problem zu lösen, indem er sich selbst eine zweite Haut näht, mit "Stoff" vom Fleisch seiner weiblichen Opfer. Auch manchen Filmen ist unwohl in ihrer Haut. Auch sie suchen verzweifelt nach einer Identität und finden sie nicht. In Hannibal kann man den Regisseur Ridley Scott mit diesem existenziellen Problem ringen sehen. Er wird kapitulieren. Aber er will nicht schuld daran gewesen sein. Deshalb beugt er vor und macht schon in der ersten Szene seines Films die Unausweichlichkeit der eigenen Aufgabe zum Thema. It was a dirty job, but somebody had to do it. In einem rosa Geschenkkarton ist jene Maske zu sehen, als deren Träger Hannibal Lecter zu einer Ikone des Bösen geworden ist.

Einstmals musste er das Stück Hartplastik über Wangen, Kinn und Nase tragen, mit drei Stahlstäben extra im Mundbereich. Bei Ridley Scott taucht die Maske nun als Kultobjekt vom schwarzen Markt wieder auf, 250 000 Dollar hat der neue Besitzer dafür gezahlt. Lecter-Memorabilia sind nachgefragt. Diese Information dient Scott zugleich als Selbstrechtfertigung: Hannibal musste sein. Denn Dr. Hannibal Lecter, der kultivierte Kannibale, ist längst eine Kultfigur. Es führte also an der Fortsetzung seiner Geschichte kein Weg vorbei.

Der Kannibalen-Film ist atemberaubend spannungsfrei

Mit Jonathan Demmes Schweigen der Lämmer trat vor zehn Jahren ein Slasher-Film erstmals hinüber in den Mainstream - und wurde dabei zu einem großen Erfolg. Zuvor waren psychopathische Schlitzer eigentlich nur im Horrorkino unterwegs, in Tobe Hoopers düsterem Texas Chainsaw Massacre etwa oder, gleich reihenweise, in Fortsetzungen von Halloween, Freitag der 13.

oder Nightmare On Elm Street. Der Wechsel vom Genrebetrieb in die Oscar-Klasse fand nicht zufällig mit Demmes Film statt. Denn Das Schweigen der Lämmer war psychologisch wesentlich besser begründet als andere Produktionen zum Thema. Außerdem war die Geschichte auf den ersten Blick nicht um einen bestialischen Täter herum entworfen, sondern wurde erzählt als seelische Emanzipationsgeschichte der jungen FBI-Ermittlerin Clarice Starling, gespielt von Jodie Foster. In der Jagd auf den Killer Buffalo Bill reift Starling zur Agentin, in der Auseinandersetzung mit dem inhaftierten Hannibal Lecter konfrontiert sie ihr Kindheitstrauma.

Im Schlepptau des psychologischen Feinsinns stahl sich allerdings auch eine Art Umwertung des Serienkiller-Motivs in den Film. Die Doppelbesetzung der Killerrolle machte es möglich. Der enragierte Triebtäter Buffalo Bill musste, einigem psychoanalytischen Verständnis zum Trotz, für seine Taten ganz traditionell mit dem Tod büßen. Dafür durfte der kaltblütige Hannibal Lecter, auch seiner psychoanalytischen Hilfestellungen wegen, schließlich entkommen und hatte noch die Lacher auf seiner Seite. In der letzten Szene liefert Demme ihm geradezu jemanden ans Messer. Hannibal fängt einen arroganten Gefängnispsychologen ab und sagt dann zu Starling am Telefon: "I'm having an old friend for dinner." Die Pointe geht voll zu seinen Gunsten. Demme hatte den grausamen Kannibalen zum heimlichen Helden gemacht. Die Zuschauer opferten den Serienkiller Buffalo Bill - und freuten sich mit dem Serienkiller Hannibal. Und weil schon bei Starling und Bill so viel psychologisiert wurde, fiel kaum auf, dass Lecters eigene Perversion überhaupt nicht mehr zur Diskussion stand. Er war das coole Böse und damit basta.

Mit dem Schweigen der Lämmer begann ein Jahrzehnt, in dem der Serienkiller zu einer der schillerndsten und beliebtesten Figuren der Kinoszene wurde. Die Täter gingen in Filmen wie Seven, Copykill, Kiss The Girls oder zuletzt The Cell mit immer ausgefeilteren Konzepten zu Werke und wurden im Grunde wie faszinierend fehlgeleitete Künstlernaturen angesehen. Auf der Straße waren wilde Pärchen wie Mickey und Mallory unterwegs, Oliver Stones Natural Born Killers, und in Komödien galt Profikiller immer häufiger als ordentlicher Beruf, den man - wie etwa John Cusack in Grosse Point Blank - auch ohne weitere Gewissensbisse ausüben darf. Im Serienkiller bekam man das Abgründige quasi gratis. Und mit etwas Geschick ließ sich durch seine Verworfenheit hindurch (und die seiner Gegenspieler) auch gleich noch auf etwas kulturell Symptomatisches hindeuten, à la American Psycho. Das haben wenigstens Oliver Stone (in Natural Born Killers) und David Fincher (mit den Todsünden-Morden in Seven) versucht, und ein später Niederschlag dieser ebenso reizvollen wie ausgereizten Idee findet sich auch noch in Baise-moi. Mittlerweile aber ist der Serienkiller längst heimgeholt ins Herz der Popkultur, von wo aus es ihm natürlich schwer fällt, weiter Schrecken zu verbreiten. Verstörend wie einst Norman Bates in Psycho oder Leatherface im Texas Chainsaw Massacre war schon lange keiner mehr. Eigentlich darf der Serienkiller heute nur noch ein Paradiesvogel sein. Besonders gut ließ sich dieser Absturz ins Possierliche zuletzt in The Cell beobachten. Da war der Körper des Killers bereits tot, und Jennifer Lopez schlich durch seine Fantasien, als hätte sie ein Ticket für die Jahrmarktsattraktion "Albträume aus Tausendundeiner Nacht" gelöst.