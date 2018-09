Die Nassauischen Heimstätten suchen immerhin noch fünf neue Mitarbeiter, darunter einen Stadtplaner und einen Geschäftsstellenleiter. Ein Angebot gibt es auch für einen Kaufmann in Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Dieses Berufsbild ist mit das Gefragteste in der Branche.

Die Süba Bau AG in Mannheim bildet Kaufleute im Bereich Immobilienwirtschaft aus. Zudem sucht sie vier neue Fachkräfte, darunter einen Abteilungleiter für den Bereich Vermietung. Für Akademiker ist aber auch hier nicht viel zu holen.

Eine Ausbildung zum Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft bietet auch die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Hessen (GWH). Sie hat einen Bestand von 46.000 Wohnungen vorzuweisen. Um die zu verwalten, braucht sie derzeit aber nur fünf neue Fachkräfte, und die müssen fast alle eine kaufmännische Ausbildung vorweisen.

Die Aengevelt Immobilien KG ist einer der "ältesten Immobilien-Dienstleister in Deutschland" und die "tägliche Dienstleistung" ist Immobilienmanagement. Das Unternehmen macht als eine der ganz wenigen auch Hochschulabsolventen mit Schwerpunkt in Stadtplanung, Architektur, Vermessungswesen oder BWL Hoffnung. Für sie gibt es zwar keine konkreten Stellenausschreibungen, aber immerhin werden sie aufgefordert, sich für ein Training on the job zu bewerben.

Hoffen darf man auch auf die Deutsche Bahn Immobiliengesellschaft mbH (DBImm). Die Gesellschaft kündigt auf ihrer Homepage an, unter dem Stichwort "Ausbildung und Jobs" "in Kürze unsere aktuellen Stellenangebote" auszuschreiben.



