Vor einigen Jahren erschien ein Buch mit dem verhalten nostalgischen Titel Als Reisen eine Kunst war. Dass es das heutzutage nicht mehr sei, dass der moderne Tourismus die Anschauung der Welt banalisiert habe, ist ein verbreiteter kulturkritischer Gemeinplatz. Die Kritik übersieht, dass die Kunst von den Künstlern lebt. Und die waren auch in der Vergangenheit nicht allzu dicht gesät. Dass es sie immer noch gibt, die Reisekünstler und die Reisekunst, zeigt das Buch des Pädagogen Hartmut von Hentig Fahrten und Gefährten, das man, gäbe es diese literarische Gattung, eine "Reisebiografie" nennen könnte.

Es bietet die gesammelten Reiseberichte des Autors. Der älteste, Ein Ritt durch die Llanos von Kolumbien, stammt aus dem Jahr 1936 (da war von Hentig knapp elf Jahre alt, sein Vater Botschafter in Bogotá); der jüngste, Eine Reise an den Kongo, wurde 1990 niedergeschrieben (als von Hentig eine ehemalige Kollegin aus der Laborschule in Bielefeld besuchte). Dazwischen liegen - schwerpunktmäßig aus den fünfziger Jahren - Motorradtouren nach Paris, Fußwanderungen über die Alpen, Segeltörns durch die Kykladen und ein gutes Dutzend anderer Reisen in europäische und außereuropäische Länder. Für alle gilt, dass die betreffenden Berichte noch während der Reise oder unmittelbar danach niedergeschrieben wurden. Dass aus derartig weit Auseinanderliegendem ein fesselndes Buch werden konnte, in dem der Leser nur manchmal allzu Persönliches überspringen muss, verdankt sich nicht nur der weltläufigen Biografie des Autors, sondern in erster Linie natürlich seiner Kunst des Schreibens.

Erst im Schreiben finde das Reisen seine Erfüllung. Von diesem, bereits in den Apodemiken, den Reiselehren, der Goethe-Zeit formulierten Grundsatz ist auch von Hentig überzeugt. Die Aufzeichnung diene weniger dazu, das Erlebte festzuhalten, schreibt er, sie bringe es vielmehr erst hervor. Auch sonst erinnern von Hentigs Reise- und Schreibgesten an die großen Traditionen der Bildungsreise. "Da erprobt einer sich selbst, seine Fähigkeit zur Einsamkeit." Wer so reist, ist meilenweit entfernt vom Geselligkeitszwang moderner Reiseveranstaltungen. Die Reisebegleiter werden zu "Gefährten", den glücklichen Genossen einer Fahrt, die immer auch ein Stück Lebensreise ist. Bekannte Namen sind darunter, aber auch Schüler an der Seite des Lehrers - nicht an "Wandertagen" oder schulprogrammpflichtigen Exkursionen, sondern auf längeren Touren, bei denen Wandern als "sich selbst gehörende Bewegung" (so von Hentigs schöne Definition) praktiziert wird.

Im schmalen Reisegepäck nehmen die Bücher einen wichtigen Platz ein, an den Abenden wird gemeinsam gelesen. Immer wieder geht der Fuß der Vorstellung nach, wird erfahren, was aus Lektüre vertraut ist: Pans Stille auf dem Peloponnes, Niflheim auf den Schneefeldern Islands. Von Hentigs Reiseberichte zeugen von der lebendigen Kraft einer klassischen Bildung, die "peiratisch", wie es von Hentig in Anverwandlung eines griechischen Wortes nennt, ihren Weg geht: suchend-versuchend, der Empirie und der eigenen Beobachtung vertrauend, abenteuernd neugierig. "Das Wichtigste entsteht aus der Differenz zwischen dem Baedeker-Wissen und den Phänomenen."

Der Erzieher ist Reisender und Abenteurer

Solches Nachdenken über das Reisen und die Wahrnehmung der Welt gehört zum Besonderen dieses Buches. Der Leser ahnt bereits auf den ersten Seiten, dass bei von Hentig Reisen auch immer für etwas anderes steht: für Erziehung. Diese Idee hat eine lange Tradition. "Reisen ist ein Teil der Erziehung", hieß es schon in Francis Bacons Essay Über das Reisen von 1597. In von Hentigs Buch nun erscheint Reisen nicht nur als Instrument eigener und fremder Bildung, sondern im philosophisch-hermeneutischen Sinn als "Abbild und Inbegriff von Erziehung selber". Es bedeutet: Kunst des Verstehens - fremder, unbekannter Länder ebenso wie fremder, unbekannter Schüler. Und es ist die gemeinsame Fahrt, das selbstbestimmte Unterwegssein hin zu einem selbst gewählten Ziel. Den Erzieher nicht als Gärtner, als Bildhauer, als Führer zu sehen, sondern als Wandergefährten, als Seefahrer, als Reisenden: das ist das pädagogische Credo dieser Reisekunst, einer ars viatica, deren Meister und Magister Hartmut von Hentig ist.

Fahrten und Gefährten - Reiseberichte aus einem halben Jahrhundert, 1936-1990

Hartmut von Hentig

Hanser Verlag, München 2000

406 S., 49,80 DM