Rituale zelebrieren das über allen Zweifel Erhabene. Sie setzen die fraglose Einigkeit in Szene. Im Repertoire des Welttheaters gibt es aber nur wenige Rituale, in denen diese Funktion so deutlich wird wie bei einem öffentlichen Konsistorium der römisch-katholischen Kirche. Als in der vorigen Woche 44 neue Kardinäle, einer nach dem anderen, unter dem strahlend frischen, wolkenlos blauen Himmel in ihren neuen purpurroten Gewändern auf der Mittelachse des Petersplatzes entlang auf die Bühne vor dem Petersdom zogen - da schien die Zeremonie perfekt und die katholische Kirche vollkommen eins mit sich selber zu sein.

In Wirklichkeit aber vollzog sich im Gewand einer fraglosen Tradition ein gewaltiger Umbruch. Nichts an dieser Aufführung, so penibel sie protokollarisch in ihrer Choreografie und Kleiderordnung festgelegt ist, war in seiner Substanz leere Routine. Dies war nicht nur das erste Konsistorium, die erste Kreation neuer Kardinäle im gerade angebrochenen, dritten Jahrtausend - es war zugleich ein Abschied von einer Ära.

Diese Ära trägt den Namen Ratzinger. Für den eminenten Präfekten der Glaubenskongregation, den eminent befähigten und eminent umstrittenen Wächter über die römisch-katholische Orthodoxie, musste dieser Tag den Abschied einleiten - den Abschied, wenn nicht von der Macht schlechthin, so doch vom Monopol geistlicher Macht unter dem Primat des Papstes. Das ist die persönliche Seite eines individuellen Dramas. Institutionell betrachtet, hat ausgerechnet in dieser farbenprächtig ausladenden Zentralzeremonie der römische Zentralismus eine deutliche Zurücksetzung erfahren.

Rituale setzen die fraglose Einheit in Szene, aber oft spielen sie das Fraglose nur vor, weil im wirklichen Leben die Spannungen viel zu groß sind, als dass man sie ohne weiteres auf die Bühne bringen dürfte. Im ersten Augenblick wird also kaum deutlich, welche Konflikte dem Ritual vorausgegangen sind - und welche ihm folgen werden. Auch deshalb war an diesem ersten Konsistorium im neuen Millennium überhaupt nichts Routine - und nichts eine Folge uhrwerkhafter Perfektion.

Das zeigte sich schon an der verblüffenden Bekanntgabe der neu ernannten Kardinäle in zwei merkwürdig einander folgenden Akten, an zwei aufeinander folgenden Sonntagen im Januar. Die deutschen Katholiken konnten ihre Enttäuschung kaum in Worte fassen, dass Karl Lehmann, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, schon wieder übergangen worden war - da war er schon ernannt, im zweiten Durchgang. Doch hätte man - so zeigt es sich wenigstens im Rückblick - nach der Bekanntgabe der ersten Tranche am 21. Januar eine gewisse vorsichtige Neugier bewahren können. Denn der Papst hatte dieser Liste die Bemerkung angefügt: "Außerdem beabsichtige ich, die Namen der Kardinäle, die ich mir in pectore vorbehalten habe, demnächst bekannt zu geben."

Offenbar hat sich niemand diesen Satz auf der Zunge zergehen lassen. Denn öffentlich beides zu sagen, dass man nämlich noch einige Kardinäle in petto habe, ihre Namen aber gleichwohl "demnächst" bekannt geben werde - das war schon sehr ungewöhnlich. Aber selbst für Karl Lehmann kam der Anruf des päpstlichen Nuntius, der ihn am Freitag vor dem folgenden Sonntag auf die Ernennung vorbereitete, überraschend. "Wollen Sie einen Witz machen?", habe er ihm ungläubig geantwortet, gestand Lehmann am vorigen Mittwoch in Rom.

Warum ist Karl Lehmann also doch zum Kardinal erhoben worden? Warum nicht gleich? Genau wird man dies kaum je erfahren. Aber so viel zeichnet sich doch ab: Auch ein Papst ist nicht vollends souverän und unabhängig von einem gewissen Konsens. Auch ein Papst handelt nicht in abgezirkelter Präzision. Dass er weitere Kardinäle in pectore hatte, dies hatte er ja selbst öffentlich verkündet. Aber welche dies waren, stand damals wohl noch nicht ganz fest. Wollte er erst einmal zusehen und erfragen, ob seine Liste schon alle zufrieden stelle - sich also die Möglichkeit offen lassen, da und dort, wo nötig, nachzubessern?