Aber das alles würde wettgemacht durch den Christstollen. Dieses herrliche Backwerk stünde uns an jedem Tag des Jahres zur Verfügung!

Bevor ich mich in Einzelheiten verliere, möchte ich daran erinnern, dass Tag für Tag in deutschen Wohnzimmern, vor allem aber in unseren Cafés und Konditoreien, mediokre Kuchen, fette Torten und parfümiertes Gebäck zum Segen der Diät-Industrie in ungeheuren Mengen konsumiert werden. Nur Apotheker und Konditoren können sich darüber freuen. Der Feinschmecker aber denkt mit Wehmut an die Weihnachtstage, als zum Nachtisch wie selbstverständlich ein Christstollen auf den Tisch gestellt wurde.

Dieses Backwerk, liebe Freunde, verdiente in unserem Jahresablauf eine ständige Präsenz. Denn es handelt sich um ein ebenso delikates wie originelles Detail der deutschen Küche.

Nicht dass der Stollen den Gesamteindruck unserer Essgewohnheiten entscheidend ändern könnte. Aber mit diesem Ding aus Butter, Zucker und Aromaten haben unsere Urgroßmütter einen bemerkenswerten Beitrag zur Feinschmeckerei geleistet. Egal, ob ihn die Muhmen in Dresden erfunden haben oder ein Bäcker im Odenwald, der Christstollen hat eine herausragende Rolle in der "Deutschen Leitkultur" verdient.

Er schmeckt sanft, buttrig, ist nie zu süß und schmilzt, was allgemein als Vorzug gilt, auf der Zunge. Tut er es nicht, stammt er vermutlich aus einer Fabrik.

Die Konkurrenz unter den Stollenbäckern ist groß, und das kommt der Qualität des mehr oder weniger süßen Kuchens entgegen. Sie müssen und wollen sich unterscheiden, wenn es darum geht, der Beste zu sein. Also hat hier auch die kleine Stadtbäckerei eine Chance. Was heißt Chance! Sie hat einen Vorsprung! Denn die in Massenproduktion gebackenen Stollen aus den Großbäckereien geben sich beim Vergleich sofort zu erkennen. Da ist einmal die Verwendung von Vanillezucker, diese penetrante Zutat aus dem Labor, und das Backpulver.

Dazu ist zu sagen: Wo Backpulver herausschmeckt, wurde schlecht gebacken (das gilt für jegliches Gebäck), und Vanillepulver ist ein Kunstprodukt, das mit einer in Milch gekochten Stange Bourbon-Vanille nicht verglichen werden darf.