Im Mai 1940 überrannte die Wehrmacht Belgien und Holland. Wenige Tage vorher war in der Redaktion der Zeitschrift Germanien der Brief eines Mitarbeiters eingetroffen. "Wollen Sie einen politisch aktuelleren Aufsatz über die vlämisch-niederländisch-deutschen Musikbeziehungen haben?", fragte er an. Hans Joachim Moser war der eifrigste Musikwissenschaftler im "Dritten Reich". Aber er war nicht der Einzige, der so vorauseilend sein Fach in den Dienst eines "Großdeutschland" stellte. Wenn es darum ging, germanische Wurzeln frisch annektierter oder überfallener Länder nachzuweisen, der Überlegenheit reinrassiger Komponisten nachzuspüren oder Noten und Schallplatten "heim ins Reich" zu schaffen, ließen sich die Musikologen nicht lange bitten.

Keine andere Geisteswissenschaft hat sich mit dem Nationalsozialismus so gut arrangiert wie die Musikwissenschaft in Deutschland, und keine andere ist danach einer Auseinandersetzung mit ihrer ideologischen Anfälligkeit so auffällig aus dem Weg gegangen. Nicht wenige, die es sich unter Hitler gut gehen ließen, waren nach 1945 prominente Gestalten. Vor allem Friedrich Blume und Heinrich Besseler vergrößerten noch den Einfluss, den sie schon vor 1945 gehabt hatten. Sie prägten die Musikwissenschaft der frühen Bundesrepublik und der DDR und hielten ihre Hand selbst über Kollegen wie Wolfgang Boetticher, Mitarbeiter des folgenreichen Lexikons der Juden in der Musik (ZEIT Nr. 7/00).

Viele Details sind bekannt - nur wurden sie noch nicht zusammenhängend dargestellt. Zumal nicht in jener Kontinuität, die schon 1918 beginnt. Das versucht jetzt Pamela Potter mit ihrem Buch Die deutscheste der Künste - Musikwissenschaft und Gesellschaft von der Weimarer Republik bis zum Ende des Dritten Reichs. Die amerikanische Musikforscherin zitiert im Titel ein Leitmotiv, das auf Richard Wagner zurückgeht und heute noch wirksam ist - nämlich die Überzeugung, dass die komponierenden Meister aus Deutschland auch Weltmeister seien. In diesem Licht sah sich auch Arnold Schönberg nach der Entwicklung des Zwölftonsystems. "Ich habe eine Entdeckung gemacht, durch welche die Vorherrschaft der deutschen Musik für die nächsten hundert Jahre gesichert ist", erklärte er 1921. An seine Äußerung muss man denken, wenn Potter beschreibt, wie die Erfahrung eines zerschlagenen Kaiserreichs, eines verarmten Landes den Wunsch nach nationaler Identität verstärkte.

Auch kluge Köpfe brachen da zur germanischen Wurzelsuche auf.

Musikwissenschaftler Hugo Riemann schwärmte vom "Kern echt deutschen Wesens", Guido Adler brachte Deutschlands "musikalische Hegemonie" mit "Zuchtwahl" in Verbindung, sein Kollege Alfred Einstein suchte den "Keim nordischen Musikempfindens". Doch seine Geschichte der Musik ebnete ihm nicht den Weg zur Professur. Als Jude stieß der Cousin Albert Einsteins in der Weimarer Republik auf wachsenden Antisemitismus der Kollegen. Der Deutsche Akademikertag proklamierte 1925, "der Überfremdung der deutschen Hochschulen durch jüdische Lehrkräfte und Studierende" sei "ein Riegel vorzuschieben".

Die Musikwissenschaftler, Vertreter einer jungen Disziplin, hatten es nicht leicht in der geldknappen Republik. Um Einfluss zu gewinnen, gaben sie alte deutsche Musik für die Laienbewegung heraus und unterstützten, dem "antiromantischen" Zeitgeist folgend, die Rekonstruktion historischer Orgeln - beides Trends, die auch die nationalsozialistische Kulturpolitik übernahm.

Es wimmelt von Intrigen, Postenschiebereien, Hinterhalten