Panayiotis Zavos wähnt sich in Gefahr. Doch der amerikanische Arzt griechischer Abstammung scheut das Risiko eines Attentats nicht. "Schauen Sie sich die Geschichte der amerikanischen Präsidenten an", meint er. "Ruhm hat seinen Preis. Das nehme ich auf mich." Ob das, was Doktor Zavos Minuten zuvor im ehrwürdigen Hörsaal der Policlinica Umberto I zu Rom verkündet hatte, ihn tatsächlich zu einem potenziellen Anschlagsopfer qualifiziert oder vielleicht doch eher zu einem Fall für einschlägige Paragrafen zur beschränkten Geschäftsfähigkeit, ist nur schwer zu entscheiden. Immerhin hatten Zavos, ein Reproduktionsmediziner aus Lexington, Kentucky, sein italienischer Kollege Severino Antinori und der israelische Wissenschaftler Avi Ben-Abraham das Kunststück fertig gebracht, die Weltpresse mit einer vagen Ankündigung nach Rom zu locken: Man werde binnen 18 Monaten das erste Baby klonen. Genaueres werde man beim Workshop Human Therapeutic Cloning am 9. März bekannt geben.

Selbst japanische und australische Sender schickten daraufhin Kamerateams in die ewige Stadt.

Zu übertragen gab es indes kaum mehr als heiße Luft. Ziemlich schnell dämmerte der versammelten Reporterschar, dass hier weniger eine Pioniertruppe mit dem Zeug zu wissenschaftlichen Großtaten als vielmehr ein Gruselkabinett vor den Linsen der Kameras stand. Die Herren hatten wolkige Statements, aber kaum sachdienliche Hinweise zu bieten. "Dolly ist hier, die Klone sind da.

Wer ist als Nächstes dran?", ruft Zavos die steilen Ränge des Hörsaals hinauf. Die Antwort liefert er gleich selbst: "Wir!" Auf den hinteren Reihen brandet Beifall auf. Da sitzt Antinoris Entourage, eine Riege weiß bekittelter Assistenzärztinnen. Ihr Chef - als hochbefähigter Fortpflanzungsmediziner ebenso gerühmt wie als Tüftler mit fragwürdigen ethischen Standards berüchtigt, seit er einer Frau von immerhin 62 Jahren zu einem Kind verhalf - hatte zuvor einige grundsätzliche Worte fallen lassen.

Kinderlosigkeit sei eine Krankheit, das Klonen als Ultima Ratio des labortechnischen Schwängerns könne nicht länger tabu sein. "Geklonte Kinder sind auch einzigartig", meinte er, "und sie wachsen ebenso individuell heran."

Tatsächlich ist der Verdacht, das Wissen um die genetische Identität mit dem Vater werde schwere psychische Schäden bei geklonten Kindern hervorrufen, bisher nur Spekulation. Doch wie soll das erste Klonkind zum Beispiel später mit den Nachstellungen der Boulevardpresse umgehen - à la Klonjunge verliebt: Wird er Monster zeugen?. Das interessiert die künftigen Kloner wenig. Die Entscheidung zum Klonen sei eine Privatangelegenheit der Eltern, stellt Antinori fest, der Staat solle sich gefälligst heraushalten. Doch auch wer die ethische Fragwürdigkeit des Babyklonens mit dem "Menschenrecht auf ein Kind" wegwischen will, muss Fragen nach der Sicherheit des Verfahrens, nach der Gefahr für Leib und Leben von Mutter und Kind beantworten können. "Klone sind Klone, und die Natur klont auch." Mehr sagt Zavos nicht dazu, nur noch: "Ein Klon ist der eineiige Zwilling seines Vaters, bloß wird er 40 Jahre später geboren. Was ist daran falsch?"

Fast alles. Vor allem wissenschaftlich betrachtet. Zwar sind auch eineiige Zwillinge Klone, doch sie entstehen durch die regelgerechte Vereinigung von Spermium und Eizelle. Erst danach, auf dem Weg zur Gebärmutter, zerfällt der Embryo in zwei Teile. Das hat wenig mit dem Vorhaben der Klonallianz zu tun: Geht es nach ihnen, so wird ein Kern einer erwachsenen Körperzelle in eine Eihülle übertragen. Unter dem Einfluss unbekannter Faktoren soll sich der erwachsene Zellkern dann in einen embryonalen Kern verwandeln und die Entwicklung eines Embryos, dann eines Fötus und schließlich eines Kindes in Gang bringen. So was kann - siehe Dolly - funktionieren. Vor allem aber geht vieles schief. Ian Wilmuts Forscherriege im schottischen Roslin-Institut verbrauchte fast 300 Schafeizellen, um zunächst ganze 29 Retortenembryos herzustellen. Gerade einer überlebte bis zur Geburt - das war Dolly. Bis heute, bekennt Wilmut, selbst ein erbitterter Gegner des Menschenklonens, habe sich die Erfolgsrate der Technik kaum verbessern lassen.