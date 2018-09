Die Deutschen werden immer reicher. Sie spekulieren an der Börse und reisen wie die Weltmeister. Sie fahren schicke Autos und leisten sich Designerklamotten. Lifestyle-Gazetten und Börsenmagazine sind ihre bevorzugte Lektüre.

"Kennen Sie einen Armen?", fragte süffisant Hans-Olaf Henkel kurz vor seinem Ausscheiden als Präsident des BDI. Jeder elfte Bundesbürger lebt in Einkommensarmut, antworten die Fachleute. Mehr als 2,8 Millionen Menschen erhalten Sozialhilfe in Form der "laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt"

vor zehn Jahren waren es gerade mal zwei Millionen. Alte Begriffe wie Kinderarmut, working poor, verdeckte Armut werden neu diskutiert. Viele machen sich daraus schnell ihren Reim: Die Globalisierung frisst ihre Kinder, der gnadenlose Kapitalismus macht die Reichen immer reicher - und die Armen immer ärmer.

Arm. Wer ist hierzulande arm? Die Kinderreichen, die Obdachlosen, die Alten, die sich nicht aufs Sozialamt trauen? Nach europäischen Standards gilt ein Haushalt als arm, wenn sein verfügbares Einkommen einschließlich aller Sozialtransfers geringer ist als die Hälfte des Durchschnittseinkommens aller Haushalte. Die Armutsgrenze steigt also mit den Durchschnittseinkommen an, und theoretisch lebt ein Haushalt auch dann in Armut, wenn er mit der Hälfte des Durchschnittseinkommens fürstlich leben könnte. Aber das ist und bleibt wohl ein theoretischer Fall. Denn die Statistik zeigt eindeutig, dass viele Bundesbürger froh wären, wenn sie nur in die Nähe der definierten Armutsgrenze kämen.

Der aktuellste Befund für die Bundesrepublik stammt aus dem Jahr 1998: In ganz Deutschland leben 9,1 Prozent der Bevölkerung (also über sieben Millionen Menschen) in Einkommensarmut. Das heißt, ein Einpersonenhaushalt muss mit weniger als 1039 Mark im Monat auskommen (in Ostdeutschland 856 Mark). Zählt man noch jene hinzu, die unter die Kategorie "Niedrigeinkommen" fallen, also 75 Prozent des Durchschnittseinkommens haben, dann spricht man über ein Drittel der Gesellschaft. Mit anderen Worten: Jeder dritte Deutsche lebt in Armut oder zumindest in "prekärem Wohlstand". Die Caritas nennt das eine Zweidrittelgesellschaft: "Zwei Drittel sind abgesichert und ,wohlständig'. Einem Drittel reicht es gerade zum Existenzminimum oder zu einem Leben auf niedrigem Niveau, immer in Sorge, in Armut abzurutschen."

Eine präzise formulierte Aussage, und dennoch sagt sie nicht genug über den Zustand der Gesellschaft aus. Unter Fachleuten gilt der Spruch: "Die Statistik über die Verteilung von Einkommen ist wie ein Bikini

sie zeigt viel, aber nicht das Wesentliche." Mit kunstvollen Berechnungen werden Durchschnittshaushalte konstruiert, die es in der Praxis so nicht gibt. Das Statistische Bundesamt lässt Haushaltsbücher führen, die Forschergruppe des Sozioökonomischen Panel (SOEP) stützt sich bei ihrer Arbeit auf regelmäßige Stichproben. Einmal werden Pro-Kopf-Einkommen verglichen, ein andermal Äquivalenzeinkommen für ganze Haushalte, bei denen ein Erwachsener mehr wiegt als ein Kind. Am Ende, wen wundert's, sind die Ergebnisse nicht deckungsgleich.