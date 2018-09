Inhalt Seite 1 — Eine gesunde Rosskur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Autobahnen sind verstopft, der Infarkt auf unseren Straßen droht jeden Tag aufs Neue. Auf der Schiene wäre eine Menge Platz, aber er wird nicht genutzt. Das ist der Fehler der Deutschen Bahn AG, sagen ihre Kritiker, und deren Zahl ist beträchtlich. Niemand scheint mit der Bahn zufrieden, sie wird den Ruf der Unzuverlässigkeit nicht los, gilt als unbeweglich, reduziert obendrein ihr Angebot. Es war höchste Zeit, dass die Bundesregierung die politische Brisanz erkennt, die im Verkehrsstillstand steckt - und handelt.

Ihr neuer Verkehrsminister Kurt Bodewig tut das mit geradezu verwegenem Mut.

Er revolutioniert die träge Bahn, indem er ihr das Schienennetz wegnimmt.

Mehr Wettbewerb will er provozieren, die Schiene leistungsfähig machen, die Straßen entlasten. Und was wäre für die Wähler attraktiver als die Verheißung staufreier Straßen und zuverlässiger Züge?

Die Bahner sind entsetzt. Schiene und Verkehr gehören in eine Hand, schwört ihr Chef Hartmut Mehdorn, das war immer so und muss so bleiben. Wo es anders ist, siehe Großbritannien, leidet die Sicherheit, von Pünktlichkeit kann keine Rede mehr sein, und die Bahn verkommt. Aber der Herr über Schiene und Züge hält sich zugleich die potenziellen Konkurrenten vom Hals, er lässt sie zwar auf sein Netz, aber zu diskriminierenden Bedingungen. Warum auch soll er seinem Unternehmen das Leben noch schwerer machen und private Güter- und Personenbahnen zum Wettbewerb geradezu einladen? Besser wäre es, staatliche und private Bahnen hätten gleiche Bedingungen, wenn sie ihre Züge über die Eisenbahnschienen des Landes rollen lassen wollen.

In Deutschland ist grundsätzlich der Staat für die Bereitstellung der Infrastruktur zuständig

ihre Nutzung steht Unternehmen und Bürgern offen, gratis oder gegen Bezahlung. Das ist ein gutes Prinzip, auch für die Bahn.