Seit Kant die ästhetische Wahrnehmung als "Zustand eines freien Spiels der Erkenntnisvermögen" bestimmte, "welches sich von selbst erhält", hat der Begriff des Spiels in der philosophischen Ästhetik einen festen Platz.

Jenseits der Theorie des Theaters jedoch ist er nie in die Rolle des Grundbegriffs gerückt. Das ist jetzt anders. Unter dem programmatischen Titel Für eine Ästhetik des Spiels entwirft Ruth Sonderegger eine Theorie der Kunst, die alles auf die Karte des Spielbegriffs setzt.

Ihr erster Gewährsmann ist Friedrich Schlegel. Die Kunst, sagt Schlegel einmal, solle "zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, frei von allem realen und idealen Interesse auf den Flügeln der poetischen Reflexion in der Mitte schweben". Dieses Schweben wird von Sonderegger als ein Spiel interpretiert, das sich als ein unendliches "Hin und Her" zwischen zwei unvereinbaren Behandlungsweisen des Kunstwerks vollzieht. Die eine ist auf ein "Zusammenlesen" der Bedeutungen aus, die sich in der Organisation eines Werks verkörpert finden. Die andere widmet sich einem "Auseinanderlesen" dieser Bedeutungen, indem sie die anarchische Interaktion der Formen und Materialien des Kunstwerks verfolgt. Jede dieser gegenläufigen Reflexionen erzeugt ein andersartiges "Produkt". Wo die eine einen inneren Sinn ihrer Objekte findet, deckt die andere die Unsicherheit allen Sinnes auf. Diese beiden Lesarten sind laut Sonderegger unausweichlich miteinander verzahnt

weil das so ist, ist die Kunsterfahrung "ein strukturell unendliches Spiel mit erkennenden Produktbildungen unterschiedlicher Art".

Zu diesem Ergebnis kommt Sonderegger in der Auseinandersetzung mit zwei prominenten philosophischen Richtungen. Die sinnsuchende Seite der Kunsterfahrung wird von der Hermeneutik Hans Georg Gadamers repräsentiert, die sinnstörende durch die Dekonstruktion des Jacques Derrida. Beiden Philosophen weist die Autorin mit guten Argumenten nach, dass sie dem Eigensinn der Kunsterfahrung nicht wirklich gerecht werden. Ihre Theorie des Spiels ist das Resultat eines permanenten Spiels mit diesen Theorien, die nicht als Alternativen verstanden werden, die vielmehr zu einer plausiblen Theorie "zusammengedacht" werden sollen.

"In Gefahr und höchster Not bringt der Mittelweg den Tod", lautet das einem Filmtitel von Alexander Kluge entlehnte Motto dieses Buches. Das ist ein merkwürdiges Leitwort für eine Abhandlung, die sich von der ersten bis zur letzten Zeile auf der Suche nach dem - im Vergleich mit anderen Autoren - richtigen Mittelweg zwischen Hermeneutik und Dekonstruktion befindet. Dieser Weg aber macht es schwer, eine positive Bestimmung der Autonomie des Ästhetischen zu finden. Sondereggers Vorgehen legt die Kunsterfahrung darauf fest, nach "Produkten" zu streben, von denen sie sich dann immer wieder befreien muss und befreien darf. Zu mehr als dieser negativen Freiheit kann es so nicht kommen. Die Begegnung mit Kunstwerken ist jedoch überhaupt nicht auf Produkte aus, sondern auf selbstzweckhafte Vollzüge der Wahrnehmung und Imagination: auf die Erkundung von Objekten, die - mit Schlegels Worten - im unfasslichen Geschehen ihres "Darstellens" eine "Darstellung" unfasslicher Verhältnisse eröffnen.

Dennoch weist das Programm einer Ästhetik des Spiels einen aussichtsreichen Weg. Man darf nur den Bereich des Ästhetischen nicht rein und rigide auf dem Umgang mit Kunstwerken festlegen. Sonderegger grenzt das Spiel der Kunst immer wieder von den "nichtästhetischen Spielen" ab. Solche Spiele aber gibt es nicht. Spiele - das Spiel der Wellen, die Spiele der Kinder, Liebesspiele, die Wettkampfspiele des professionellen Sports - sind immer auch ästhetische Ereignisse. In der Anteilnahme oder Teilnahme an ihnen wird stets um Gegenwart gespielt. Wer spielt, will sich gegenwärtig sein in einer Weise, wie es außerhalb der Zeiten des Spielens nicht möglich ist. Auch die Objekte der Kunst verwandeln die Situation derer, die an ihr Anteil nehmen. Indem sie sich gegenwärtig machen, lassen sie uns in ihrer Gegenwart verweilen. Und indem sie das tun, geben sie eine Anschauung vergangener, künftiger oder augenblicklicher Gegenwarten frei.