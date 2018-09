Leben zwischen den Seiten: zwischen Bücherseiten. Die Geisteskrankheit der Mutter verdunkelt die Kindheit eines Mädchens; sie sucht und findet Zuflucht in Balladen, in Indianergeschichten und - trotz der bigotten Umgebung von Pflegefamilie und katholischem Mädcheninternat - auch in Psalmen. Kunstvoll, aber nie künstlich ist der Erstlingsroman der 1962 in Salzburg geborenen Corinna Soria mit literarischen Zitaten durchsetzt.

Die Erzählung steht still oder stürmt voran, eigene und fremde Worte wiederholen sich, die Sätze gehorchen einem bestimmten Rhythmus. Wie es Dichtung eben so an sich hat. Nicht nur Bilder der Innenwelt eines ratlosen, in Dichtung versponnenen Kindes entstehen, auch Objektives kommt zur Sprache: Land- und Stadtleben, Alltag und Geschichte Österreichs.

"Amerikanische" Knappheit ist dieser Prosa fern. Sie klingt frisch, und sie bezaubert.

Corinna Soria:Leben zwischen den Seiten Erzählung; Wieser Verlag, Klagenfurt 2000; 161 S., 27,80 DM