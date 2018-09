Inhalt Seite 1 — Mister MKS Seite 2 Auf einer Seite lesen

London

Das Virus hatte ein Mauerblümchen der britischen Politik plötzlich in einen globalen TV-Star verwandelt. Nick Brown, untersetzt, charismatisch wie eine graue Maus, ist als Mann an vorderster Front im Kampf gegen die Seuche nicht zu übersehen; mal stapft der britische Agrarminister, sich ganz der schweren Bürde bewusst, durch die killing fields, die die Todeskommandos seines Ministeriums geschaffen haben; dann steht er, höflich und beinah emotionslos, dem Parlament Rede und Antwort, postiert sich brav vor Mikrofonen und Kameras oder fliegt zu Krisensitzungen in Brüssel ein. Die Maul- und Klauenseuche hat dem 50-Jährigen ein ungewohntes Erfolgserlebnis beschert: Bis dahin nur als Mister Gloom, als dunkel dreinblickender Abwickler des Rinderwahns bekannt, prasselte plötzlich Beifall auf ihn ein - für die schnelle, harte Entscheidung, durch massenhaftes Keulen das Virus einzudämmen.

Nick Browns martialische Entschlossenheit entpuppt sich, je länger die Krise dauert, immer deutlicher als fataler Schnellschuss. Die Berge von Kadavern wachsen, weil Veterinäre und Soldaten mit Abtransport und Beseitigung nicht nachkommen. Die Tötungskolonnen werden müde. Hartgesottene Soldaten reagieren schon mal mit Weinanfällen auf das staatlich verordnete Blutbad: Zwangsläufig missachtet werden Vorschriften, die es untersagen, Tiere vor den Augen ihrer Artgenossen zu töten. Das Elend der Kreaturen, die Verzweiflung der Farmer über den Verlust seltener Arten lösen in der verstädterten Mehrheitsgesellschaft tiefes Unbehagen aus. Das Virus aber breitet sich weiter aus, erfasst Berg und Hochmoorlandschaften, springt zu Beginn der Woche auf einen Tierpark in Bristol über. Das Gemetzel entleert Landschaften von Tieren - und von Touristen. Nick Browns Ministerium, kurz Maff genannt, beschönigt die Lage, massiert Statistiken, wartet mit ungenauen Angaben auf - über neue MKS-Fälle, die Zahl der Schafe und Rinder, die auf den Bolzenschuss warten, die Kadaver, die es noch zu beseitigen gilt. Auch verschweigt das Ministerium, dass es kein Gesetz gibt, das die Tötung gesunder Tiere erzwingt. Wenn Bauern sich weigern, setzt man sie mit Drohungen unter Druck. Der Minister, der über alldem präsidiert, steht nun im Kreuzfeuer massiver Kritik. Und sein Chef ist "stinksauer und fassungslos" über das Agrarministerium, wie ein Berater des Premiers sagt. Tony Blair, der die Kommunal- und wohl auch Parlamentswahlen auf den 7. Juni verschieben musste, hat MKS zur Chefsache erklärt. Was nichts Gutes verheißt für die Karriere des rechtschaffenen Nick Brown, der sich abstrampelte, ein guter Landwirtschaftsminister zu sein.

Gern hat er den Job nicht übernommen. In Westminster ist Maff als "Sibirien" der britischen Politik verschrien. Wenige dorthin Verbannte entkommen zu lichteren Gefilden, für die meisten wird das Ministerium zur Endstation. Auch der 50-jährige Brown empfand seine Versetzung als Rückschlag. Vor knapp drei Jahren hatte der Premier ihn dorthin abgeschoben. Einen ausgewiesenen Gefolgsmann seines Rivalen und Schatzkanzlers Gordon Brown wollte Blair nicht länger auf dem Posten des chief whip dulden, des Chefeinpeitschers der Labour-Fraktion im Unterhaus. Nick Brown, nicht gerade bekannt für Originalität und überraschende Geistesblitze, hatte dort als Macher hinter den Kulissen sein Talent in der niederen Kunst täglichen Politik- und Personalmanagements bewiesen.

Im Agrarministerium, letzte Bastion eines zentral gelenkten, hoch subventionierten Staatskapitalismus, hatte man den neuen Chef mit mokantem Lächeln empfangen. Die Bürokraten wussten wohl, dass sie leichtes Spiel haben würden mit dem ahnungslosen townie, der sich sogleich beflissen bemühte, seine urbane Prägung zu überspielen; wann immer sich eine Chance bot, schlüpfte Nick Brown zum Gaudi der Farmer in stets blitzblanke Wellingtons. Seinem Image in ländlichen Kreisen war es nicht gerade förderlich, dass ihn ein Boulevardblatt als homosexuell outete. Bis dahin war Brown nur als umgänglich, doch unnahbar und äußerst verschwiegen bekannt gewesen.

Die Mediendemokratie schreit nach Aktionismus

In die an Kalamitäten reiche Geschichte der britischen Landwirtschaft wird Brown als der Mann eingehen, der das Signal gab für die größte Massenvernichtung gesunder Tiere seit der Ausrottung der nordamerikanischen Buffalos. Doch selbst diesen fragwürdigen Ruhm hat er eigentlich nicht verdient. Letztlich ist Brown nur ausführendes Organ, eine ministerielle Marionette an den Fäden von Beamten und Experten. Gewiss ist der atemlose Aktionismus, dem der Minister erlag, auch Resultat der Mediendemokratie; Zeit zu überlegen, das Gesamtbild zu erfassen, bleibt kaum, wenn für die Abendnachrichten am ersten Tag der Seuche eine klare Stellungnahme gefordert wird. Abwägen und Nachdenken wirken leicht als Schwäche, die rasche Exekution selbst miserabler Krisenkonzepte wird - zunächst einmal - als "gute Politik" gefeiert.