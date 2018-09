Es gibt wieder Neuigkeiten am Grünen Hügel: Wolfgang Wagner hat ein neues Regieteam verpflichtet. Claus Guth soll im Jahr 2003 den Fliegenden Holländer im Festspielhaus inszenieren. Die Verträge sind geschlossen. In Bayreuth will man etwas wagen, ein bisschen zumindest. Denn Guth gehört zur jungen, aufstrebenden Generation der Musiktheaterregisseure und hat gerade in Dresden die Uraufführung von Peter Ruzickas schwieriger Oper Celan in einer suggestiven Multimedia-Optik auf die Bühne gebracht. Clever hat das der greise Festspielprinzipal wieder hingekriegt. Alle Welt wünscht ihn ins Altersheim, aber nun kann er demonstrieren, dass er alles andere als verkalkt ist und auch noch nach 34 Jahren Amtszeit sehr wohl Regietalente erkennt. Das Dumme ist nur: Im Jahr 2003 soll Wolfgang Wagner gar nicht mehr Festspielchef sein. Seine Tochter aus erster Ehe, Eva Wagner-Pasquier, will dann das Amt als künstlerische Leiterin am Grünen Hügel antreten und in ihrer ersten Sommersaison selbstverständlich mit einer selbst eingekauften Produktion glänzen.

Aber darauf kann der Vater keine Rücksicht nehmen. Die Intendantenpflicht ruft. Noch ist er der Chef - auf Lebenszeit! Unverdrossen plant er deshalb seine Festspiele bis weit in die Zukunft hinein. Schon vor einiger Zeit hat er mit Christian Thielemann den Dirigenten für einen neuen Ring verpflichtet, der von 2006 bis 2011 gespielt wird. Vielleicht hat er für die Produktion sogar schon einen Regisseur an der Angel. "Es wird Zeit", sagt er. Zwei weitere Produktionen und Wolfgang Wagner kann sich mit den Worten des Riesen Fafner im Rheingold zurücklehnen: "Hier steht's, was wir stemmten." Das erste Bayreuther Festspieljahrzehnt im neuen Jahrtausend ist dann in groben Zügen durchgeplant und vertraglich abgesichert. Nur Eva hat ein Problem. Sie braucht ihren Job gar nicht erst anzutreten.

Wie schön sie in der vergangenen Woche noch in allen Medien vom Archivfoto gelächelt hat, als der Stiftungsrat der Bayreuther Festspiele sie zur zukünftigen Prinzipalin am Grünen Hügel auserkor. Von hoffnungsfrohen Kommentaren wurde ihre Nominierung begleitet. Die Aussicht, dass der endlose, nervtötende Krach ein Ende und das traditionsreichste Musikfestival der Welt wieder eine Zukunft haben könnte, hat die Kulturszene aufatmen lassen - endlich Bewegung. Vom 1. Oktober 2002 an, so will es der 24-köpfige Stiftungsrat (in dem unter anderem Vertreter des Bundes, des Freistaats Bayern, der Kommune und der Wagner-Familie sitzen), soll Eva Wagner-Pasquier die Bayreuther Festspiele leiten, und bis zum September dieses Jahres muss die Übergabe geregelt sein.

Aber schon bald nach der ersten spontanen Krönungsfreude keimt wieder die alte, düstere Ahnung, dass der sture, mit Eva verfeindete Wolfgang auch dieses Mal alle Beschlüsse blockieren und keinen Zentimeter vom Grünen Hügel weichen könnte. Es ist das ewige Dilemma, an dem alle verzweifeln: Niemand kann den Alten zwingen, sein auf Lebenszeit verbrieftes Recht preiszugeben, den Alleinherrscher im Festspielhaus zu geben. Und immer, wenn sich Wolfgang Wagner in die Enge getrieben sieht, läuft er zu großer Form auf. Anfeindungen wirken auf ihn wie Freias goldene Äpfel: Frisch gestärkt und angriffslustiger denn je fühlt er sich dann. Prompt hat er nach der Stiftungsratsentscheidung aus dem fernen Korea (wo er zurzeit unterwegs ist) bekannt gegeben, dass man sich völlig in seiner Persönlichkeit verschätze, wenn man meine, er würde dem Druck weichen. Der Weg ins Festspielhaus führe nur über ihn, und da gebe es zwei Wege, "den einvernehmlichen und den streitigen". Ende der Durchsage.

Peter Raue, der Anwalt von Eva-Wagner-Pasquier, bleibt deshalb skeptisch, was die Bayreuth-Perspektiven seiner Klientin angeht. "Wir sind von einem Angebot noch meilenweit entfernt", sagt er. Solange sich der Stiftungsrat und Wolfgang Wagner nicht einig seien, könne es auch keine Verhandlungen mit Eva geben. Die gehe im Mai nach Aixen-Provence, um das dortige Opernfestival vorzubereiten. "Gibt es bis dahin keine Klärung, wird sie als Nachfolgekandidatin nicht mehr zur Verfügung stehen." Auch sei klar, dass sie die volle Gestaltungsfreiheit für ihr Festspiel-Engagement fordere. Man könne ihr nicht zumuten, Künstlerverträge zu übernehmen, die ihr Vater über 2002 hinaus abgeschlossen habe. Der bayerische Kunstminister Hans Zehetmair hingegen, der Verhandlungsführer im Stiftungsrat, geht davon aus, dass die Verträge eingehalten werden, die Wolfgang Wagner mit der im Opernbetrieb üblichen Vorlaufzeit von vier Jahren abgeschlossen hat. Immer heilloser verkeilen sich die Verhandlungspositionen der Kontrahenten. Und Eva Wagner-Pasquier glaubt an gar nichts mehr, bevor sie nicht schwarz auf weiß vor sich sieht, dass der Vater die Festspielbüros tatsächlich räumt.

Schon im vergangenen Sommer in Südfrankreich hat sie das gesagt. Gelassen gab sie sich damals. Eine selbstbewusste Frau, die die fränkische Enge von Bayreuth, in der sie aufgewachsen ist, weit hinter sich gelassen hat. Paris ist ihre Heimat. In Aix-en-Provence, wo sie zum Leitungsteam des Opernfestivals gehört, verbringt sie den Sommer. An der Met in New York ist sie als künstlerische Beraterin tätig. Die erfahrene Managerin kennt die Welt und wird in der Szene vor allem als Expertin für findige Sängerbesetzungen geschätzt. Ein Gespräch mit ihr über künstlerische Visionen für Bayreuth kommt allerdings über den gehobenen Opern-Small-Talk kaum hinaus. Eva Wagner-Pasquier wirkt eher wie eine machtbewusste Pragmatikerin. Ein künstlerisches Beratergremium will sie eventuell in Bayreuth installieren, denn ihr Freundeskreis ist hochkarätig und groß. Mit Daniel Barenboim steht sie in engem Kontakt, mit dem Regisseur Herbert Wernicke tauscht sie sich regelmäßig aus. Die Stardirigenten, die in Aix zu Gast sind, könnten auch Kandidaten für die Festspiele sein: Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen, Claudio Abbado. Als zwei Wagner-Inszenierungen, die sich ihr besonders tief ins Gedächtnis gesenkt haben, nennt sie Klaus Gübers Parsifal und die Stuttgarter Götterdämmerung von Peter Konwitschny. Das kurze Konzeptpapier jedoch, das sie dem Stiftungsrat vorgelegt hat, liest sich beklemmend nichtssagend. Fast alles könnte demnach in Struktur und Spielplangestaltung so bleiben, wie es ist. Sogar Zehetmair nennt das Papier "entwicklungsfähig".

Aber so ganz genau will man über die Inhalte im Stiftungsrat noch gar nichts wissen. Der Machtkampf mit Wolfgang Wagner bindet alle Energien. Nachdem Zehetmair den Festspielchef in der letzten Zeit mit deftigen Worten erfolglos attackierte, lautet nun die Taktik wieder: freundlich sein und auf den freiwilligen Abgang hoffen. Juristische Druckmittel werden trotzdem vorbereitet. Rechtsgutachten zur Ablösung des Festspielchefs sind eingeholt, zu denen sich Zehetmair jetzt noch nicht öffentlich äußern mag, "damit sich wenigstens eine Seite ganz positiv verhält". Bayreuth, man ahnt es, wird ein Fall für die Gerichte. Wolfgang Wagner verweist in seiner Autobiografie Lebensakte auf insgesamt 26 Verträge, die "den juristischen Hintergrund meiner Tätigkeit in Bayreuth bilden". Schwer vorstellbar, dass ihm fristlos und vor allem schnell gekündigt werden kann, denn objektiv geht er seiner Intendantentätigkeit korrekt nach. Auch wenn der neue Ring, der im vergangenen Jahr erst Premiere hatte, künstlerisch bereits wieder in Trümmern versinkt, nachdem die Sänger reihenweise davongelaufen sind und der Regisseur Jürgen Flimm inzwischen auch öffentlich keinen Zweifel mehr daran lässt, dass die ihm offerierten Probenkonditionen eine Zumutung sind.